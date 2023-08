Labels to watch: Drie modemerken die hun debuut maken op modebeurs CIFF

De volgende editie van Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) staat alweer voor de deur, met de start op 9 augustus, en de deelnemende merken staan te popelen om te beginnen aan wat de eerste editie van de beurs zal zijn waarin concurrent Revolver volledig zal zijn geïntegreerd. Terwijl het evenement zich op deze uitbreiding instelt, is het ook begonnen met het binnenhalen van een reeks nieuwe merken die voor het eerst op de Deense beurs zullen exposeren. In de aanloop naar de show heeft FashionUnited een aantal kledingmerken uitgelicht om in de gaten te houden tijdens de komende CIFF.

ATP Atelier

ATP Atelier summer 2023 campaign. Credits: ATP Atelier.

Het accessoirelabel ATP Atelier is opgericht door twee goede vrienden en ontstaan uit de wens om schoenen en lederwaren te creëren die "hedendaags Scandinavisch design en authentiek Italiaans vakmanschap" combineren. De missie van het merk was om het concept van luxe aan te pakken door middel van een duurzame mindset die ook een verschil wilde maken in het leven van vrouwen. ATP Atelier bestaat nu 12 jaar en is trots op het doelbewuste gebruik van doordachte materialen, zoals plantaardig gelooid Toscaans vacchetta leer, metaalvrij nappa leer (octrooi aangevraagd) en chroomvrij Saffiano leer. Elk van deze materialen wordt gebruikt voor een aantal producten van het merk vanwege hun kwaliteiten waardoor ze duurzamer zijn, beter afbreekbaar zijn of minder water nodig hebben.

ATP Atelier summer 2023 campaign. Credits: ATP Atelier.

Terwijl schoenen variëren van 210 tot 915 euro, afhankelijk van de stijl, zijn tassen te vinden voor prijzen vanaf 370 euro tot ongeveer 835 euro. De accessoires, waaronder sjaals, beautycases en kleine leren etuis, variëren in prijs van 20 euro tot 255 euro. Productie: ATP Atelier collecties worden ontworpen in Stockholm en met de hand gemaakt in Toscane, waar het merk zegt een langdurige relatie te hebben met leveranciers en 'laboratori' fabrieken waar tot 20 werknemers werken. Het doel is om de Italiaanse ambachtelijke traditie van het met de hand maken van lederwaren te beschermen in een poging om zowel sociale duurzaamheid als kortere levertijden te bevorderen.

Aiayu

Aiayu's latest campaign imagery. Credits: Aiayu.

Aiayu werd in 2005 opgericht in Kopenhagen en heeft zich gevestigd als een merk dat zich richt op de natuur en tegelijkertijd kleding en woonaccessoires aanbiedt. Onder leiding van creatief directeur Maria Høgh en CEO Maria Glæsel brengt het merk twee collecties per jaar uit, met stukken die gemaakt zijn van natuurlijke materialen. Volgens Aiayu is ongeveer 30 procent van de producten volledig ongeverfd en het legt vooral de nadruk op de duurzaamheid en repareerbaarheid van de items om het belang van de duurzaamheidswaarden van het merk te benadrukken.

Aiayu's latest campaign imagery. Credits: Aiayu.

De winkelprijzen variëren van 80 euro voor een T-shirt met lange mouwen tot 680 euro voor een jas. Voor accessoires liggen de prijzen tussen 20 euro voor sokken en 420 euro voor een sjaal. Productie: Het bedrijf brengt twee collecties per jaar uit en produceert onder andere in Bolivia, Nepal, India en sinds kort ook in Italië, Portugal en Turkije.

Past Tense

Past Tense SS24 collection, lookbook imagery. Credits: Past Tense.

Past Tense uit Zweden is dit jaar pas gelanceerd en heeft zich het doel gesteld een nieuwe visie op hoogwaardige Scandinavische herenkleding te geven door kleding ‘slow’ te benaderen. Het merk zelf is opgericht door creatief directeur Victor Lindh en zakelijk directeur Adrien Forray, die beide prestigieuze carrièrepaden hebben omdat ze eerder hebben gewerkt bij Kering, Burberry, Neil Barrett en Axel Arigato. Met Past Tense wil het duo echter minder, maar betere producten aanbieden, waarbij de nadruk ligt op vakmanschap en een lange levensduur als kern van het merk. Terwijl de eerste collectie voor FW23 gericht was op het introduceren van het ethos van het merk en geïnspireerd was op utiliteit en industrieel design, breidt de SS24-collectie deze kwaliteiten uit door middel van uitgesproken silhouetten en hoogwaardige stoffen, en vormt zo een "goed gecureerde garderobe die de tijd overstijgt".

Past Tense SS24 collection, lookbook imagery. Credits: Past Tense.

De aankomende collectie wordt dit seizoen SS24 in de herfst gelanceerd in showrooms en is de eerste die wordt aangeboden aan groothandelspartners. Het bedrijf heeft momenteel een handvol hedendaagse mode- en luxewinkels in heel Europa voor SS24 en is in gesprek met warenhuizen en online spelers voor het komende seizoen. Productie: Materiaal en kledingstukken worden in Europa ingekocht en met de hand gemaakt. 90 procent van de collectie komt uit Italië en Portugal. De meeste productiepartners zijn al lange tijd connecties van de oprichters.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.