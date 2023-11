Labels to watch: Drie modemerken uit Hamburg

Hamburg staat bekend om zijn tegenstellingen en contrasten. Nienstedten aan de ene kant, Reeperbahn aan de andere. Maar dat de Hanzestad smaak heeft, staat buiten kijf. En wie denkt aan kasjmierjassen en capsule garderobes zit er met deze labelselectie niet helemaal naast. Jonge Hamburgse ontwerpers combineren hoge kwaliteitsnormen met moderne esthetiek en een zogenaamd nieuw gevoel voor duurzaamheid dat in Hamburg al generaties lang wordt toegepast.

Faible and Failure

Faible and Failure staat voor passie voor vakmanschap, een band met het product en waardering voor het productieproces. Het merk is toegewijd aan ontwerpen en kwaliteit die de tand des tijds doorstaan, evenals duurzame productieketens die worden gekenmerkt door regionale en transparante productie en een open atelier. Faible and Failure richt zich niet alleen op verkoop, maar ook op het overbrengen van waarden en kennis door middel van workshops op locatie in Hamburg. Het label houdt zich actief bezig met gemeenschapsvorming en blijft dicht bij zijn klanten. Het is gespecialiseerd in gebreide kleding van de hoogste kwaliteit zoals zijde, alpaca en kasjmier en wordt aangevuld met unieke stukken gemaakt van vintage textiel. Volgend jaar lanceert het voor de wholesalemarkt ook een meer betaalbare lijn vanaf de herfst/winter-collectie. Deze zal tussen de 300 en 400 euro kosten en gemaakt zijn van alpaca, zijde en mohair.

Over Faible and Failure: Oprichting: Het idee voor het merk werd geboren in 2018, de lancering volgde in april 2019 met een eigen winkel en atelier in Hamburg Mitte / Karolinenviertel

vrouwen tussen de 28 en 45 jaar met een eigen stijl, de moed om kleur te omarmen, op zoek naar iets speciaals, geïnteresseerd in vakmanschap, cultuur en duurzaamheid Verkooppunten: De Faible and Failure flagshipstore is sinds 2019 geopend in het Hamburgse Karolinenviertel. Er worden regelmatig evenementen gehouden zoals breiclubs, tentoonstellingen en andere gemeenschapsopbouwende activiteiten. In maart 2023 kwam er een winkel bij in het Hamburgse Hanseviertel in Große Bleichen.

lente/zomer 24 omvat 18 stuks in verschillende kleuren; MOQ (minimum order quantity) gedeeltelijk vanaf twee stuks per kleur (gebreide kleding). Twee hoofdcollecties en tussen de seizoenen kleinere drops als aanvulling op de hoofdcollectie. Productie: de garens zijn afkomstig van spinnerijen in Italië en India (zijde), Mongolië (kasjmier), Frankrijk (linnen), Zuid-Afrika (mohair) en Japan. De vintage stoffen die worden gebruikt, worden individueel geselecteerd. Het label gebruikt geen synthetische vezels. Korte toeleveringsketens en transparante productie in de eigen studio in Hamburg, Noord-Duitsland en Zuid-Duitsland in kleine fabrieken. Ontwerp en serieproductie in Hamburg. Waar mogelijk worden materialen gebruikt in overeenstemming met de huidige certificaten.

Rechtstreeks naar Isabelle Mann via [email protected] Prijsniveau: Hoofdcollectie tussen 200 euro en 400 euro (zijde, linnen/katoen, alpaca/zijde/kasjmier) Kasjmier handgebreid tussen 600 euro en 1100 euro

Faible & Failure SS24 Credits: Muriel Liebmann

Vārm

Vārm is een modemerk uit Hamburg dat tijdloze mode produceert onder eerlijke omstandigheden en van hoge kwaliteit. De maten variëren van XXS-XXXL en de materialen zijn natuurlijk. "We werken zonder plastic of polyvezels en onze hangtags kunnen geplant worden - er groeien wilde bloemen uit", zegt oprichtster Pauline Luise Giere. "De samenwerking met onze leveranciers is transparant omdat we ze bij naam noemen op onze website en de bezoeken daar documenteren, zodat onze klanten een idee krijgen van wie hun producten produceert en waar."

Over: Vārm Oprichting: Vārm is opgericht in december 2020, de eerste collectie is gelanceerd in oktober 2021

Vārm is opgericht in december 2020, de eerste collectie is gelanceerd in oktober 2021 Doelgroep: Mensen voor wie kwaliteit en natuurlijke materialen voorop staan, die een minimalistische levensstijl hebben en trends en het snelle tempo van het leven de rug toekeren. Vārm wordt gekocht door mensen die al alleen maar slow fashion consumeren en mensen die bezig zijn over te stappen op meer duurzame mode. Er is geen leeftijdsgrens, de klantenkring is tussen de 22 en 70 jaar oud.

Vārm is verkrijgbaar in de eigen online shop, in de eigen winkel in de Hanseviertel Passage in het centrum van Hamburg en online bij Avocadostore en Staiy Collectiegrootte: Momenteel negen verschillende tijdloze stijlen in diverse kleuren

Vārm produceert in Portugal en Italië in gecertificeerde of zeer kleine familiebedrijven. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke, hoogwaardige en duurzame materialen. Het vermijdt ook plastic in de productieketen tot en met de distributie. Last but not least zet het bedrijf zich in voor eerlijke levertijden, respect voor werknemers in de productieketen, onvoorwaardelijke transparantie en leveranciersbezoeken. Wholesale: Alle vragen worden graag beantwoord op [email protected]

Tussen 45 euro (shirt) en 160 euro (jurk) Bestseller: Emma linnen jurk en Gibran linnen shirt

Vārm Credits: Lukas Goldschmidt

Van Roth

Van Roth is een jassenlabel dat jassen op maat maakt. Het wordt gekenmerkt door complexe silhouetten, prachtige materialen en een voorliefde voor kunst. Zoals oprichtster Theresa Kliebisch zegt, "is de jas van Van Roth het toppunt van perfecte sensualiteit". De collectie is modern en zelfverzekerd en geeft uiting aan haar liefde voor het abstract expressionisme. De collectie is grotendeels geïnspireerd op het schilderij "1952-A" van de Amerikaanse schilder Clyfford Still en de litho 'Canto VIII' van Barnett Newman. "Als stijlbepalend kunstwerk is de jas sierlijk en tijdloos mooi," zegt Kliebisch. "Het is de constante temidden van modieuze instabiliteit." De tegenstellingen in ontwerp en constructie houden de spanning tussen het vertrouwde en het onbekende in stand. Van Roth zet de jas neer als een draagbare sculptuur en een exclusief kledingstuk in gelijke mate.

Over Van Roth: Oprichting: 2021

2021 Doelgroep: Zelfbewuste, kunstminnende en solvente vrouwen die de waarde van hun persoonlijkheid kennen en de perfecte jas zien als hun visuele visitekaartje

Via de online shop van Haus Glanz, en in onze eigen online shop via de website vanroth.de Collectiegrootte: Er zijn momenteel elf modellen, elf interpretaties van de jas die het tegenstrijdige tot een designprincipe verheffen.

Alle modellen worden op bestelling en op maat gemaakt in Duitsland en nemen zes tot acht weken in beslag. Van Roth verzet zich bewust tegen de overproductie van de markt en handelt onafhankelijk van seizoenstrends. Hiermee wil het zijn eigen definitie van schoonheid definiëren, geleid door tijdloos design, stijl en elegantie. Prijsniveau: De jassen kosten rond de 2.500 euro

Van Roth Credits: Rakuto Makino

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.