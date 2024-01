Labels to watch: Drie modemerken uit Zwitserland

Zwitserland staat bekend om haar horloges en sieraden, maar het Alpenland is ook in de modewereld geen kleine speler. Hier presenteren we drie modemerken die een jonge, creatieve avant-garde vertegenwoordigen.

Jacqueline Loekito

Als dochter van een Britse moeder en een Indonesische vader die in Zwitserland heeft gestudeerd, gebruikt Jacqueline Loekito haar bijzondere achtergrond als eindeloze inspiratiebron voor haar ontwerpen. Het label Jacqueline Loekito is opgericht in 2018 en wil de binaire gendernormen doorbreken. Het label promoot vrijheid van denken, taal en kleding voor haar doelgroep. Volgens haar website heeft Loekito ook een passie voor het kleurrijker en gedurfder maken van Zwitserland.

Petten, truien, kleine lederwaren, schoenen, losse artikelen Collectiegrootte: Eén levering per jaar, bestaande uit 15 tot 20 looks

Jacqueline Loekito Credits: Jacqueline Loekito

Atelier 1985

In 2020, midden in de coronacrisis, richtte Lea Dätwyler het label 'Atelier 1985' op met als doel tijdloze, luxueuze en seizoensoverschrijdende mode te creëren voor vrouwen in de stad. Het resultaat is een collectie die bestaat uit hoogwaardige basisstukken die de klok rond gedragen kunnen worden, waaronder casual gesneden broekpakken, blouses en jurken, maar ook hoodies en sweatshirts. Dit wordt aangevuld met seizoensgebonden capsulecollecties. Het doel is om klanten de kans te geven hun garderobe voortdurend aan te vullen en te spelen met veelzijdige combinaties. Het merk streeft ernaar overproductie te vermijden en een nieuwe vorm van duurzaamheid te beleven.

Atelier 1985 heeft naam gemaakt met de pakken uit de permanente collectie. Er zijn in principe twee blazerstijlen en zes broekmodellen die op maat gemaakt kunnen worden. Het allereerste broekpak van het label, bestaande uit de Lyn blazer en Marlene broek, verkoopt het best Collectiegrootte: Atelier 1985 heeft een 'Permanent Collection' gemaakt van viscose, dat zeer onderhoudsvriendelijk en comfortabel is om te dragen. Deze collectie is het hele jaar door verkrijgbaar, kan steeds opnieuw worden besteld en bestaat momenteel uit 20 verschillende modellen die in verschillende kleuren kunnen worden besteld. Daarnaast zijn er seizoensgebonden capsulecollecties met stoffen zoals wol of linnen of gebreide kleding. Deze zijn altijd afgestemd op de vaste collectie zodat alles met elkaar gecombineerd kan worden. Ze bestaan elk uit 10 tot 20 stuks

Atelier 1985 Credits: Atelier 1985

Abri

Abri is een Zwitsers merk en biedt uniseks kleding en accessoires aan. Het brengt meerdere keren per jaar kleine hoeveelheden uit en biedt seizoensonafhankelijke producten voor de dagelijkse garderobe. Abri gebruikt alleen zorgvuldig geselecteerde stoffen van hoge kwaliteit en produceert zo lokaal mogelijk. Dit betekent dat de meeste producten in Zwitserland worden gemaakt, sommige items worden in Portugal en Polen gecreëerd. De kledingstukken zijn gewild vanwege de nabijheid van de hedendaagse dynamische modewereld en tegelijkertijd duurzaam en praktisch voor dagelijks gebruik.

Abri brengt meerdere keren per jaar één tot drie stijlen uit in kleine hoeveelheden. De individuele drops vormen samen een collectie. Abri biedt verschillende seizoensonafhankelijke stijlen in de categorieën knitwear, denim, jersey en zijde Doelgroep: De doelgroep van Abri zijn mensen met een beroep in de culturele sector. Ze zijn vooruitstrevend, sterk en hebben een onderscheidende persoonlijkheid

Abri Credits: Abri

