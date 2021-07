Labels to watch: Jurken voor alle seizoenen

Jurken zijn in de zomer niet weg te denken, maar ook in de herfst is het een veilige keuze en goed door te dragen dankzij laagjes-looks en panty's. Jurken zijn flatterend, vrouwelijk en je wordt er vrolijk van, precies wat post-lockdown consumenten (met of zonder de extra 'quarantaine kilo's’) zoeken. Bekijk deze prachtige jurken en bestel ze voor uw winkel.

Zazi Vintage

Zazi's duurzame concept bestaat uit een ethisch verantwoorde component en prachtige kleding die iets teruggeeft aan de vrouwen die ze hebben gemaakt. Het Saheli collectief dat de jurken produceert, bestaat uit 40 vrouwen die met kunst en mode bezig zijn. Het collectief maakt het gemakkelijker voor vrouwen om veilig en zelfstandig in de gemeenschap te werken en hun gezinnen te onderhouden.

De oprichtster van het label, Jeanne De Kroon, komt uit Nederland en heeft Zazi Vintage opgericht met het idee om armoede te bestrijden. Het label werkt nauw samen met geselecteerde NGO's die een stem geven aan kansarme vrouwen in landen als India of Oezbekistan. Elke collectie wordt met de hand gemaakt door de leden van de betreffende NGO's. De vergoeding die deze vrouwen per jurk ontvangen zorgt voor een vast inkomen.

Doelgroep: "Het gaat niet zozeer om een bepaalde doelgroep, maar meer om geïnteresseerd te zijn in wat er in de wereld gebeurt en plezier te hebben met mode. De kleurrijke kleding en prints staan voor vrolijkheid, kracht en zelfvertrouwen en ze vallen op," aldus het label.

Prijzen (Detailhandel): Jurken variëren van 730-890 euro, jassen van 490-1500 euro.

Verkooppunten: Zazi Vintage verkoopt direct aan consumenten via de eigen website van het label, maar ook bij retaillocaties als El Corte in Spanje, Antonia (Italië), The SIL (VS) en Thyme (VK).

Contact: Geïnteresseerde retailers kunnen contactinformatie vinden op de website van het merk.

Asciari

Asciari

Asciari werd in 2016 op Sicilië opgericht door broer en zus Pietro en Federica Mazettini en hun moeder Marta. In het middelpunt van het merk staat dan ook, naar typisch Siciliaans gebruik, de familie. De minimalistische patronen met een klassieke en pure esthetiek, niet onderhevig aan de hectische cyclus van vluchtige trends, vormen de kern van alle Asciari collecties en producten.

De productie gebeurt volledig met de hand in Sicilië, waar de traditionele knowhow van het vakmanschap wordt gecombineerd met de modernste technieken. De constante zoektocht naar duurzame grondstoffen garandeert producten van hoge kwaliteit.

Verkooppunten: Producten van Asciari worden momenteel verkocht in exclusieve geselecteerde boetieks en luxe warenhuizen in Italië, Europa en Azië, zoals The Galleria in Seoul, Modestrom in Zürich, Beardsley in Tokio, Dantendorfer in Oostenrijk, Rennes in Philadelphia, Massimo degli Effetti in Rome en San Carlo 1973 in Turijn.

Prijzen (detailhandel): kasjmieren jassen kosten rond de 4.500 euro, linnen jassen rond de 670, jurken 600-1000 euro. Het merk biedt ook zeep, handgemaakt in Sicilië met extra vierge olijfolie, kokosolie en kappertjessap voor 20 euro.

Contact: Geïnteresseerde winkeliers kunnen contactinformatie vinden op de website van het merk.

Lara Krude

Lara Krude

Als kleindochter van een kleermaker ontwikkelde de Duitse ontwerpster Lara Krude al op jonge leeftijd een fascinatie voor traditioneel vakmanschap en de hoge kwaliteit van handgemaakte kleding. Na enkele jaren gewerkt te hebben als ontwerpster in Milaan won ze in 2017 de prestigieuze Designer for Tomorrow Award onder toeziend oog van Stella McCartney.

Bewust van het feit dat overconsumptie van fast fashion niet alleen het milieu vervuilt, maar ook de waardering voor vakmanschap ondermijnt, besloot Lara Krude in 2018 haar slow-fashion merk te lanceren als tegenactie. Het label draait om moeiteloze elegantie en vrouwelijkheid met tijdloze stukken die vrouwen helpen zich de beste versie van zichzelf te voelen - sterk, onafhankelijk en nieuwsgierig.

Verkooppunten: Internationaal bij Hampden Clothing (USA), Lena (Japan), Olivia Boutique (Puerto Rico). In Oostenrijk bij: Mala, Sany, Emil en Paul en in Duitsland bij: Nur So, Bed Bath and Beach, Jagador en Kristin & Luiza.

Contact: Geïnteresseerde retailers kunnen contactinformatie vinden op de website van het merk.

Prijzen (RRP): Shirts en broeken rond 350 euro, jurken rond 500 euro, jassen rond 900 euro.

Samantha Sung

Samantha Sung

Designer Samantha Sung werkte voor Ralph Lauren en Piazza Sempione voordat ze in 2006 haar eigen label lanceerde. Ze richt zich op collecties met een 1940-look met vrouwelijke, moderne prints en patronen, waarbij ze zich laat inspireren door exotische culturen en een mix van westerse en oosterse elementen.

Haar elegante hemdblouse jurken zijn handgemaakt van hoogwaardige katoenblends of mousseline. Het hoge draagcomfort maakt deze jurken tijdloze metgezellen voor elke gelegenheid. De collecties worden ook aangevuld met rokken, kaftans en truien. USP zijn de kleurrijke motieven die elk seizoen exclusief voor de Samantha Sung collectie worden ontworpen.

Doelgroep: De doelgroep is zeer breed, omdat het een tijdloos ontwerp betreft (shirtdresses geïnspireerd op de stijl van Audrey Hepburn). Klanten zijn te vinden in alle leeftijdsgroepen en maten.

Verkooppunten: Samantha Sung wordt onder andere verkocht bij Lodenfrey in München, Uli Knecht in Stuttgart, Ludwig Beck in München en Identita Italiana in Düsseldorf.

Contact: De contactpersoon voor geïnteresseerde detailhandelaren is het agentschap MNE, contactpersoon: Hannah Böhringer.

Prijzen (RRP): De jurken zijn 799 euro, de rokken zijn 499 euro.

Dit artikel is vertaald uit het Duits.