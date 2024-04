Labels to watch: Vier modemerken uit Wenen

Wenen heeft vele tijdperken in de internationale kunst- en cultuurscène bepaald. Op het gebied van mode is het rustiger geworden rond de metropool na de ontwerpgrootheden van de vorige eeuw, zoals Emilie Flöge, Fred Adlmüller en Rudi Gernreich. Creatieve geesten zochten hun geluk vaak in het buitenland, zoals blijkt uit de bezoeken van Helmut Lang aan Parijs en New York of de geadopteerde thuis van Marina Hoermanseder in Berlijn.

Een nieuwe generatie jong ontwerptalent blijft de Oostenrijkse hoofdstad echter trouw en schudt de hedendaagse modewereld buiten haar grenzen op. Of het nu gaat om avant-gardistische vormen, handgemaakte bruidsmode of duurzame kledingalternatieven: Wenen benadrukt opnieuw haar creatieve kwaliteiten. FashionUnited heeft vier opkomende merken op een rijtje gezet die u in de gaten moet houden.

Valerie Kattus

Valerie Kattus bewijst dat het eerste carrièrepad niet altijd het laatste hoeft te zijn: na haar studie geneeskunde besloot ze de mode-industrie in te gaan. Stages en werkervaring, bijvoorbeeld in de Berlijnse studio van de eerder genoemde Marina Hoermanseder of bij het Nederlandse modehuis Viktor & Rolf, volgden en versterkten Valerie Kattus' besluit om haar gelijknamige label op te richten. Na aanvankelijke ervaring met avondjurken, richt dit merk zich sinds 2021 volledig op bruidsjurken.

Jurk 'Annie' en sluier 'Valetta' uit de 'Sweet Romance' collectie van Valerie Kattus. Credits: Jennikoller

Valerie Kattus combineert twee concepten in haar Weense studio: aan de ene kant een trouwjurkencollectie die in de showroom kan worden gepast en aan de andere kant het aanpassen van het gekozen ontwerp. Belangrijk: Er kunnen geen ontwerpen op maat worden gemaakt, maar de individuele modellen zijn gebaseerd op bestaande ontwerpen.

Valerie Kattus. Credits: Jennikoller

Het creatieproces is transparant en wordt persoonlijk begeleid. Van het eerste proefstuk tot de afgewerkte jurk zijn er vier tot vijf pasbeurten over een periode van ongeveer vier tot zes weken, waarbij de klanten bij elke stap betrokken zijn. Omdat alle producties exclusief door de ontwerpster zelf worden uitgevoerd, is slechts een beperkt aantal bestellingen per jaar mogelijk. De gebruikte materialen zijn stoffen die in kleine partijen in Europa worden geproduceerd, waaronder kant van Franse oorsprong.

Over Valerie Kattus: Opgericht: Door Valerie Kattus, volledige focus op trouwjurken sinds 2021/li>

Door Valerie Kattus, volledige focus op trouwjurken sinds 2021/li> Bestseller: ‘Phillipa’-jurk, sluier

‘Phillipa’-jurk, sluier Doelgroep: Bruiden van alle leeftijden

Bruiden van alle leeftijden Verkooppunten: Atelier en showroom, Silbergasse 52, 1190 Wenen

Atelier en showroom, Silbergasse 52, 1190 Wenen Distributie: vk@valeriekattus.com

vk@valeriekattus.com Prijzen: Vanaf 2.000 euro voor een trouwjurk

Vanaf 2.000 euro voor een trouwjurk Productie: Elk stuk is gemaakt door Valerie Kattus in Wenen; stoffen geproduceerd door kleine bedrijven in Europa, kant uit Frankrijk

Amaaena

Voor Anna Menecia Antenete Hambira, afgestudeerd aan de modeafdeling van de Universiteit voor Toegepaste Kunsten in Wenen, is mode een aspect van haar artistieke oeuvre als geheel. In haar werk benadrukt ze altijd verschillende disciplines die een holistisch concept vormen. Naast haar werk als kunstenaar en creatief directeur richtte ze het modelabel Amaaena op. Het merk heeft zich ontwikkeld tot een “interdisciplinair zwart project”, zoals Hambira het noemt, en combineert etniciteit, duurzaamheid, consumentenkritiek en hedendaags design met belangrijke thema's als dekoloniale strategieën en sociaal-politieke positionering.

Daarnaast is het merk toegewijd aan het creëren van een transnationaal artistiek zwart netwerk in Duitstalige landen om de diversiteit ten opzichte van zwarte mensen en hun deelname aan de industrie vorm te geven. Door verschillende creatieve middelen in het modeproject te verweven, wordt het kledingstuk, dat is gedegradeerd tot een consumentenproduct, uitgebreid tot een medium van identiteiten. Thema's als gender, seksualiteit en ras staan centraal in het project.

Amaaena. Credits: Anna Breit

Om hulpbronnen te sparen opereert Amaaena buiten de conventionele modecyclus en volgt geen klassieke seizoenskalender. De stukken, die in kleine series worden geproduceerd, zijn ook genummerd sinds 2024 om hun karakter als verzamelobject te benadrukken, waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen uit 'deadstock' - overgebleven of overtollige stoffen. Daarnaast hebben de ontwerpen een genderneutrale benadering om ruimte te creëren voor complexe identiteiten die niet ondergeschikt willen zijn aan enige categorisering. De collecties worden in verschillende drops aangeboden via de eigen online shop, terwijl regelmatige pop-ups de verkoop ondersteunen. Hambira's individuele concept hielp haar om steun te krijgen van het financieringsprogramma 'AFA Support' van de Oostenrijkse Modevereniging en het 'Founders Lab - Creative Industries' van het Vienna Business Agency.

Amaaena. Credits: Anna Breit

Onder 'AmaaenaStudio' opent het modeproject verdere creatieve disciplines op het gebied van beeldende kunst, video, kostuum- en conceptontwerp. Met thema's als 'dekolonisatie van de mode' en 'antikapitalistische geëmancipeerde modeconsumptie' wordt onderzoeks- en onderwijswerk uitgevoerd in samenwerking met instellingen als het Museum voor Toegepaste Kunsten Wenen of het Oostenrijkse Centrum voor Modeonderzoek van de Academie voor Schone Kunsten en in het openbaar besproken.

Over Amaaena: Opgericht: Door Anna Menecia Antenete Hambira, gevestigd in Wenen

Door Anna Menecia Antenete Hambira, gevestigd in Wenen Bestseller: ‘Trackjacket’ gemaakt van linnen

‘Trackjacket’ gemaakt van linnen Doelgroep: Fashionista's die willen afwijken van regressie, genderneutraal

Fashionista's die willen afwijken van regressie, genderneutraal Verkooppunten: Online winkel, regelmatige pop-ups

Online winkel, regelmatige pop-ups Distributie: hello@amaaena.com

hello@amaaena.com Prijzen: 110 euro voor een zijden sjaal, 170 euro voor een top of een broek

110 euro voor een zijden sjaal, 170 euro voor een top of een broek Productie: Individuele stukken en kleinschalige productie, gebruik van 'dode voorraad' stoffen, volgt geen klassieke seizoenskalender

Julia Skergeth

Voor Julia Skergeth speelt esthetiek een sleutelrol in zowel haar dagelijkse als professionele leven, wat niet in de laatste plaats te danken is aan haar opleiding als grafisch kunstenaar en modeontwerpster. In 2019 lanceerde de geboren Opper-Oostenrijkse haar gelijknamige label, dat gespecialiseerd is in tassen en verder wil kijken dan mode alleen: De modellen vertellen verhalen die Skergeth heeft meegemaakt toen ze in het buitenland woonde en de wereld rondreisde en zijn gebaseerd op verschillende culturen, mensen en kunsten. Stilistisch zijn de creaties gericht op een ontwerp met moderne en klassieke aspecten.

Julia Skergeth SS24. Credits: Julia Skergeth

Met materialen zoals Italiaans leer dat in kleine Europese fabrieken wordt verwerkt, richt het merk zich op de duurzaamheid en kwaliteit van zijn productportfolio, dat handtassen, laptoptassen, sieraden en lederen verzorgingsproducten omvat. Elk gebruikt materiaal wordt strategisch onderzocht en er wordt tijd besteed aan het vergelijken van prijzen en kwaliteit. Er is persoonlijk contact met de leveranciers van de producten en de productielocaties worden regelmatig bezocht. De prijstransparantie in de online shop, waar alle kostenfactoren worden vermeld, moet ook worden benadrukt. De grootte van de collectie varieert per seizoen en toont drie tassen in vier kleuren voor FW24, maar de modellen zijn ontworpen om ongeacht het seizoen gedragen te worden.

Julia Skergeth SS24. Credits: Julia Skergeth

In overeenstemming met de affiniteit met reizen distribueert Skergeth zijn producten wereldwijd, bijvoorbeeld bij retailers in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Japan. In Oostenrijk zijn de tassen verkrijgbaar in traditionele warenhuizen zoals Steffl in Wenen en Kastner & Öhler in Graz.

Over Julia Skergeth: Opgericht: 2019 in Wenen

2019 in Wenen Bestseller: Eclipse' tas, 'Layered Chain' ketting

Eclipse' tas, 'Layered Chain' ketting Doelgroep: Tassenliefhebbers die internationale invloeden waarderen

Tassenliefhebbers die internationale invloeden waarderen Verkooppunten: Studio, Lindengasse 39/6, 1070 Wenen, in de online shop en in geselecteerde internationale verkooppunten, waaronder Steffl Wenen

Studio, Lindengasse 39/6, 1070 Wenen, in de online shop en in geselecteerde internationale verkooppunten, waaronder Steffl Wenen Distributie: sales@juliaskargeth.com

sales@juliaskargeth.com Prijzen: Tassen vanaf 295 euro, (tas)sieraden vanaf 55 euro

Tassen vanaf 295 euro, (tas)sieraden vanaf 55 euro Productie: In Europa

Natures of Conflict

Tijdloosheid en herinneringen spelen een centrale rol bij Natures of Conflict. Het Neder-Oostenrijks-Weense oprichtersduo Nora Berger en Kathrin Lugbauer studeerde mode aan de Universiteit voor Toegepaste Kunsten in Wenen onder leiding van de Belgische ontwerpers Véronique Branquinho en Raf Simons. In 2010 richtte het duo hun label op, dat zichzelf tot taak heeft gesteld om dragers van elk kledingstuk een tijdloze metgezel te bieden die functioneel is maar er ook geraffineerd uitziet.

Natures of Conflict SS24. Credits: Lisa Edi

Basiselementen van de garderobe worden speels en gedurfd heroverwogen, terwijl proporties, volumes en silhouetten worden aangescherpt. Samen vormen deze componenten een veelzijdige basisoutfit die langzaam kan groeien en de wijdverbreide kortstondigheid van de modewereld kan overwinnen.

Natures of Conflict SS24. Credits: Lisa Edi

De stoffen, materialen en productieomstandigheden worden met zorg geselecteerd: Het merk gebruikt alleen natuurlijke vezels uit traceerbare productie en vintage en deadstock stoffen. Het aantal kledingstukken dat onder eerlijke arbeidsomstandigheden in Europa is geproduceerd, is daarom beperkt. Stukken uit de 'Seasonals'-collectie worden alleen op bestelling gemaakt door naaisters in Slowakije, wat bijdraagt aan een kleinere ecologische voetafdruk.

Natures of Conflict SS24. Credits: Lisa Edi