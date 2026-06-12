Labrum wint BFC/GQ Designer Fashion Fund 2026

Labrum is de winnaar van het BFC/GQ Designer Fashion Fund van dit jaar. Foday Dumbuya, de oprichter van het merk, ontvangt een subsidie van honderdduizend pond, een jaar mentorschap, pro bono juridische diensten en toegang tot gespecialiseerde adviseurs.

Labrum, opgericht in 2014, staat bekend om het delen van de onvertelde verhalen van de diaspora, een fusie van Afrikaanse waarden en Brits maatwerk. De selectie van het merk is te danken aan Dumbuya's vermogen om ‘zijn collecties naar een hoger niveau te tillen met behoud van een uitgesproken creatieve visie’, die de ‘originaliteit weerspiegelt waar de Britse mode om bekend staat’, aldus BFC-directrice Laura Weir.

Ze vervolgde: “Met verhalen geworteld in erfgoed, gemeenschap en diaspora, vormt Labrum een krachtige culturele dialoog met een blijvende impact. We zijn trots op de samenwerking met het team van British GQ om de groei van het merk te ondersteunen en het momentum in deze belangrijke fase te versnellen.”

In een verklaring noemde Dumbuya het winnen van de prijs een ‘ongelooflijk speciaal moment’ en voegde toe: “Als merk gebouwd op de verhalen van migratie, identiteit en culturele uitwisseling, is deze erkenning een herinnering dat die verhalen ertoe doen.”

“Het fonds geeft ons het platform, de middelen en het vertrouwen om Labrum verder uit te bouwen tot een echt wereldwijd Brits merk. Dit stelt ons in staat om te investeren in ons team, ons bedrijf te versterken en een nieuw publiek te bereiken. Tegelijkertijd blijven we trouw aan de gemeenschap en de waarden die ons hier hebben gebracht.”

Labrum is de eerste ontwerper die de BFC/GQDFF ontvangt sinds de introductie van de nieuwe strategie van de raad: BFC 2030: Access, Creativity, Growth. De focus verschuift hierbij van promotie van ontwerpers naar meer concrete ondersteuning. Het fonds is onderdeel van Prijzen & Programma's, een pijler gericht op de ontwikkeling van commercieel veerkrachtige bedrijven.