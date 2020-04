Lanius richt alliantie op die modebranche wil vertragen

De verspreiding van het coronavirus stelt modebedrijven voor ongekende problemen. Vandaar dat enkele duurzame spelers, waaronder de oprichters van het Duitse modelabel Lanius, zich verenigen om zich in te zetten voor het vertragen van de modeindustrie.

Medio maart sloten de kledingwinkels in Duitsland om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Maar achter de gesloten deuren is het alles behalve stil. Modemerken en -retailers moeten gezamenlijk een oplossing vinden om de omzetdalingen te overwinnen en de activiteiten weer te kunnen voortzetten als de winkels weer openen. Naast de roep om overheidssteun, klinken er geluiden om af te wijken van het steeds snellere modesysteem.

Middels de hashtag #fairfashionsolidarity roept de duurzame modeindustrie merken, winkels en consumenten op samen te werken. Sinds eind maart biedt de website fair-fashion-solidarity.de een manifest aan voor handtekeningen en aanbevelingen over hoe duurzame merken en retailers de coronacrisis samen kunnen doorstaan. Ruim 250 Europese duurzame merken en retailers hebben zich aangesloten, onder wie Fair Couture, The Good Apparel, Givn Berlin, Wunderwerk en de duurzame modebeurs Innatex.

Claudia Lanius, CEO van het gelijknamige Duitse damesmodemerk dat is gevestigd in Keulen, vertelt in een interview met FashionUnited over de plannen van de duurzame alliantie en hoe ze zelf met de situatie omgaat.

Mevrouw Lanius, wat vind je van de huidige opschudding in de modeindustrie en hoe bent u hier de afgelopen weken mee omgegaan?

Claudia Lanius: “Er vinden enorme veranderingen plaats. Allereerst hebben we gezorgd dat het binnen het bedrijf goed gaat, met de focus op onze medewerkers - hoe gaat het met ze - hoe organiseren we dingen fysiek en met het werken vanuit huis. We hebben veel met leveranciers gesproken over hoe we met de situatie omgaan en hebben takenlijsten gemaakt.”

”We waren eigenlijk klaar met het plannen van onze voorraad. Maar nu hebben we ons B2B-magazijn op nul gezet. Dat is naar mijn mening belangrijk, omdat we annuleringen kunnen verwachten en ik mezelf niet wil blootstellen aan zo’n grote voorraad.”

Je hecht belang aan de duurzaamheid van je producten en stelt dat de voorraad van het huidige lente/zomerseizoen ook volgend jaar nog goed kan worden verkocht. Kun je dit uitleggen?

“Bij het maken van de SS21-collectie denken we goed na over wat retailers in de winkel hebben en hoe wij daaraan kunnen toevoegen. We verminderen het aantal items in de collectie. En voor elk item en elke lijn kijken we welke kleur we vorig seizoen hadden en wat daar nog aan kan worden toegevoegd. Dit zorgt voor nieuwe looks en combinaties. We baseren dit op data van onze brandstores en online store, en best verkochte artikelen.”

Foto: Claudia Lanius

De #fairfashionsolidarity-beweging promoot het combineren van het huidige seizoen met seizoensproducten. Waar komt dit vandaan?

“Zodra de winkels weer opengaan, is het belangrijk om geen kortingsfestijn te beginnen zodat retailers een kans krijgen om de verloren omzet in te halen. Aanvankelijk bespraken we dit idee met Philipp Langer van LangerChen, Mimi Sewalski van Avocadostore en Christina Wille en Moritz Marker van Loveco.”

“Met z’n vieren willen we een beroep doen op de fair fashion-industrie en iedereen samenbrengen. Dat gebeurde eind maart online middels de hashtag #fairfashionsolidarity om het grote publiek en concurrenten uit de eco-industrie te bereiken.”

Waarom is het belangrijk om de krachten te bundelen?

“De crisis biedt ook kansen. Dat zijn de volgende kansen: om huidige voorraad veilig te stellen en niet tegen dumpprijzen te verkopen, om opnieuw duidelijk te maken dat textiel waardevol is en dat het ook op een later moment kan worden verkocht. En om solidair te handelen. Ik denk dat dat buitengewoon belangrijk is om ervoor te zorgen dat we niet het gevoel krijgen dat we alleen zijn. Deze aanpak voorziet retailers van richtlijnen en maakt consumenten bewuster.”

“Zelfs eco-merken worden nu angstig en zien hun online verkopen met 30 procent verminderen - maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik vind het ook belangrijk dat we aanzetten tot actie, zoals het uitstellen van seizoen, de beurzen en de leveringen voor het winterseizoen.”

Wat is het idee achter het uitstellen van het seizoen?

“We weten nog niet of de orderdata en de modebeurzen vanaf 30 juni doorgaan of niet. Qua collecties weten we ook nog niet of alles volgens plan klaar zal zijn, omdat zoveel fabrieken gesloten zijn. Het is waarschijnlijk ook dan niet toegestaan zijn om op dat moment een vakbeurs te organiseren. Omdat dat allemaal nog onduidelijk is, is het logischer om de beurs uit te stellen tot augustus en de leverdatum door te schuiven naar begin maart. Maar dat wordt nog besproken.” (Na de oorspronkelijke Duitse publicatie van dit artikel werd door de Duitse overheid aangekondigd dat alle grote evenementen en dus beurzen tot eind augustus 2020 verboden zijn, red.)

Is dit slechts een korte termijn-doel of ben je ook toegewijd aan een tragere modeindustrie op de lange termijn?

“We krijgen iedere dag nieuwe informatie die duidelijk maakt dat we moeten vertragen en ervoor moeten zorgen dat we andere normen creëren. Deze enorme druk om te presteren, overproductie, winterjassen in de zomer en steeds snellere leveringsdata - dat doet de modeindustrie geen goed. Dit wordt nu maar weer eens duidelijk. Wellicht is dit de tijd om alles recht te zetten, in ieder geval in onze duurzame modeindustrie. Het is mijn wens om van deze crisis te leren.”

Terugkomend op Lanius, hoe komt het dat je tot nu toe geen problemen gehad met annuleringen?

“Onze leverdatum was 1 februari. Ik hoefde niets stop te zetten, want het was al geleverd. Maar ik, en met mij vele anderen, zit in de ongelukkige situatie dat ik niet op tijd ben betaald terwijl mijn leveranciers al wel zijn betaald. Dit beïnvloedt mijn liquiditeit. Ik kan het nu volhouden, maar wel in beperkte mate, en alleen als ik verstandig te werk ga. Daarom is het zo belangrijk dat retailers zich nu correct gedragen en kalm blijven, wat natuurlijk niet betekent dat ze moeten stilzitten. Samen zullen we oplossingen vinden.”

Dus Lanius heeft maar één lente/zomercollectie, en geen collecties daar tussenin?

“Nee, godzijdank niet. Ik heb dit vaak besproken met het verkoopteam, want de retailbranche wil het juist wel op die manier. Maar ik heb vele redenen om het niet op die manier te doen. Tussenseizoenscollecties heb ik altijd onnodig gevonden als slow fashion-merk. Mijn collectie is groot genoeg, het is ook mogelijk de collectie op te splitsen en iets te bestellen voor later.”

Waarom pleit u als duurzaam merk voor slechts twee seizoenen?

“Omdat dat voor mij genoeg is. Het heeft te maken met duurzaam transport en logistiek. Merken die tussenseizoenscollecties doen, opereren voornamelijk wereldwijd. Neem een bedrijf dat uitsluitend in Portugal actief is, dan kan het per vrachtwagentransport in een week naar Duitsland. Maar we werken ook in landen als Peru en in het Verre Oosten, waar we het treinverkeer of de scheepsvaart voor gebruiken. Dan lukt het simpelweg niet om dat in korte tijd te doen.”

Maar meerdere collecties zouden ook meer omzet kunnen betekenen?

“Dit is ook een basishouding: voor mij als Lanius is het genoeg. Wat betreft omzet en werkdruk. Ik wil aan slow fashion doen en geen overmatige stress veroorzaken voor mijn werknemers. Ik vind vier, zes of twaalf collecties erg stressvol. Dat is me altijd te veel geweest.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.