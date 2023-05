Launchmetrics werpt voor het eerst een blik op sportswear

Launchmetrics, de data-analist gespecialiseerd in mode-, luxe- en beautymerken, heeft voor het eerst gekeken naar het fenomeen sportkleding, dat al jaren een drijvende kracht is in mode en lifestyle. Het rapport, Sportswear Insights by Launchmetrics, onderzoekt belangrijke trends, invloedrijke stemmen en succesvolle merkstrategieën in een poging licht te werpen op de evolutie en het belang van de industrie in het huidige dynamische consumentenlandschap. In totaal analyseerde Launchmetrics meer dan zeventig sportkledingmerken om de belangrijkste trends in de industrie te identificeren, zoals de invloedrijkste stemmen, de belangrijkste invloeden in sportkleding communities, de grootste game changers in de industrie en de algemene toekomstige richting van het sportkledinglandschap.

Sportswear groeit snel

De sportkledingmarkt groeide de afgelopen jaren enorm en bereikte in 2022 een totale marktwaarde van 185,9 miljard dollar, omgerekend 177,5 miljard euro. Tegen 2032 zal de marktwaarde naar verwachting groeien tot 356 miljard dollar (334 miljard euro), aldus Launchmetrics. De reden voor deze groei schrijft men toe aan diverse factoren. Een daarvan is het feit dat men na de pandemie meer over zijn of haar gezondheid nadenkt. Daaruit vloeit voort dat men bereid is meer geld uit te geven. Daarnaast bloeide athleisure uit tot een dominante modetrend en zorgde er uiteindelijk voor dat sportkleding wordt gezien als ‘alledaagse kleding’. Daarnaast zijn het ook kwaliteiten als functionaliteit en comfort die mensen ervan hebben overtuigd sportkleding overal te willen dragen.

Deze verandering wordt niet alleen gedreven door de producten zelf, maar ook door iconische merken, invloedrijke ontwerpers, beroemdheden en prominente sporters. Ook kan worden gezegd dat de behandeling van de thema’s duurzaamheid of diversiteit invloed heeft gehad op de perceptie van sportkleding.

Sportswear MIV stijgt met 52 procent in China

De belangrijkste maatstaaf voor het meten van succes bij Launchmetrics is de ‘Media Impact Value’ (MIV). Het bedrijf ontwikkelde een eigen algoritme om de impact van alle mediaplaatsingen en vermeldingen in de sectoren mode, lifestyle en beauty te meten en te benchmarken. Bij het meten van de MIV voor sportkleding vond Launchmetrics opmerkelijke verschillen tussen de regio’s.

In 2021 was Amerika bijvoorbeeld goed voor 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) aan MIV, waarmee de regio de grootste bijdrage leverde. Na Amerika volgt Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) met 2,1 miljard dollar (1,97 miljard euro). De MIV van China bedroeg 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro).

In 2022 steeg de totale MIV voor sportkleding wereldwijd. Geografisch gezien groeide Noord- en Zuid-Amerika met zeven procent, EMEA met vier procent en China met 52 procent. Deze cijfers tonen het veranderende landschap van de sportkledingindustrie in alle regio’s.

China: Influencers hebben de meeste invloed

Welke mediatypes de meeste invloed hebben, verschilt van regio tot regio. Launchmetrics’ analyse van "stemtypes" in de wereldwijde sportkledingmarkt laat een contrast zien tussen China en de rest van de wereld. In China zijn influencers het belangrijkste stemtype voor MIV. Zij spelen een belangrijke rol bij de vormgeving van het consumentengedrag, de merkvoorkeuren en de algemene betrokkenheid bij sportkledingproducten in China. In de rest van de wereld zijn het echter de media die het meest bijdragen tot het MIV.

De toekomst van sportswear

Samenwerkingen hebben in het verleden een bijzonder hoge MIV bereikt, zoals de samenwerking tussen Adidas en Gucci, die in 2022 een MIV van 96,5 miljoen dollar (90,4 miljoen euro) opleverde. Voor de komende jaren zullen samenwerkingen een belangrijke factor blijven om de return of investment (ROI) te maximaliseren en een brede merkbekendheid te verwerven en nieuwe doelgroepen te ontwikkelen.

Tegelijkertijd winnen sportkledingmerken die inclusiviteit stimuleren en die vrouwen in door-mannen-gedomineerde sporten meer stem geven, aan populariteit. Door diversiteit te bevorderen, vinden deze merken bevestiging bij consumenten die inclusiviteit waarderen en bouwen ze vertrouwen in het merk op.

Beroemdheden zullen een invloedrijke stem blijven hebben. Tegelijkertijd winnen micro-influencers aan belang en neemt hun invloed aanzienlijk toe.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp geworden voor sportkledingmerken, waardoor individuele merken veel aandacht krijgen. Tot nu toe is het hele onderwerp echter slechts goed voor één procent van de totale MIV voor sportkleding.