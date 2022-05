Leger des Heils lanceert ‘Truly Destroyed’-campagne in reactie op kapotte sneakers van Balenciaga

Toen het Spaanse modehuis Balenciaga zijn ‘Fully Destroyed’ sneakers lanceerde - versleten en kapotte exemplaren tegen een prijskaartje van ​​ 1.850 dollar (1.720 euro) - besloot het Leger des Heils een stapje verder te gaan. De schoenen uit de vandaag gelanceerde ‘Truly Destroyed’ schoenencollectie, zijn écht kapot ‘omdat ze maanden (in sommige gevallen jaren) zijn gedragen door mensen die op straat leven’. Dit is te lezen op trulydestroyed.com, de webshop die door het creatieve bureau Cloudfactory is gecreëerd voor het Leger des Heils.

De collectie bestaat uit versleten schoenen voor mannen en vrouwen, die op ludieke wijze worden omschreven als: ‘Ongeschikt voor alle weertypes’, ‘niet geschikt om in te lopen’ en ‘vochtige binnenkant.’ Elk paar echt gedragen schoenen is uniek en wordt geleverd in de schoenmaat van de dakloze die ze droeg, zo is te lezen in het persbericht. Elk paar schoenen kost 1450 euro.

Beeld via: Cloudfactory

Beeld via: Cloudfactory

‘Truly Destroyed’ is een project voor het goede doel, dat gecreëerd is voor het Leger des Heils door het Amsterdamse creatieve bureau Cloudfactory, zo is te lezen in het persbericht. Alle fondsen gaan rechtstreeks naar de missie van het Leger des Heils, dat als doel heeft om mensen in nood te helpen hun leven weer op te bouwen.

Marketing manager Thamar Keuning stelt tijdens een kort gesprek met FashionUnited dat de modestunt van Balenciaga een maatschappelijk probleem aankaart: “We hebben in Nederland te maken met 32.000 daklozen. Het gaat er uiteindelijk vooral om dat onze campagne aandacht vraagt voor daklozen en maatschappelijke ongelijkheid. Dit was een mooie manier om gebruik te maken van het momentum.”

Creatief directeur César García vult in het persbericht aan: “Daklozen zijn over het algemeen niet trendy of nieuwswaardig. Het gaat enigszins de goede kant op, maar het Leger des Heils ReShare moet vaak nog vechten voor meer aandacht en hulp. Dus toen een groot merk als Balenciaga extreem versleten sneakers plots trendy maakte, moesten we deze kans grijpen. Het gaat erom het gesprek te ‘kapen’ en een zinvolle boodschap over te brengen. Niet ten koste van Balenciaga, maar juist met veel respect voor hen – we bouwen voort op de schouders van reuzen.”