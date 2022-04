Leger des Heils ReShare zoekt modeontwerpers om volledig circulaire collectie te maken

Leger des Heils ReShare is samen met Dutch Sustainable Fashion Week Zwolle op zoek naar vijf startende ‘modeontwerpers van de toekomst’, zo is te lezen in een oproep op Linkedin en deelt het eerstgenoemde bedrijf desgevraagd met FashionUnited.

Om af te rekenen met fast fashion en de negatieve impact ervan op mens en milieu, zoeken ze modeontwerpers die een collectie willen maken van vijf outfits van volledig afgedankt textiel. Het idee is om kleding te ontwerpen alsof het permanent is en meerdere functies kan vervullen.

Het eindresultaat wil Leger des Heils ReShare laten zien in een volledig circulaire mini-collectie onder de naam “Re-Imagine”. De hele collectie wordt gepresenteerd tijdens de negende editie van Dutch Sustainable Fashion Week 2022, een jaarlijks terugkerend evenement dat dit jaar van 6 tot 12 oktober plaatsvindt en in het teken staat van duurzame mode. Uit de vijf ontwerpers wordt één winnaar tijdens de show bekendgemaakt.

Het Leger des Heils zamelt al meer dan honderd jaar tweedehands kleding in onder de naam ReShare. De internationale organisatie geeft kleding weg aan iedereen die het kan gebruiken in Nederland en in het buitenland. Daarnaast wordt de kleding verkocht in tweedehands kledingwinkels van de buurthuiskamers van Leger des Heils of in hun ReShare Stores.

Modeontwerpers met een unieke visie op duurzame mode kunnen zich voor 6 mei aanmelden door een mail te sturen naar Leger des Heils ReShare en daarin hun motivatie en hun visie op de toekomst van mode te delen. Verder worden deelnemers gevraagd om een schets van hun idee voor de Re-Imagine collectie toe te voegen en aan te geven met welke materialen ze graag werken