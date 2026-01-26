Lego en Crocs kondigen partnerschap aan

De Deense speelgoedfabrikant Lego en het Amerikaanse schoenenmerk Crocs hebben een meerjarige, wereldwijde samenwerking aangekondigd. Het eerste resultaat van de samenwerking komt binnenkort op de markt.

Op 16 februari lanceren beide bedrijven de ‘Lego Brick Clog’ – een interpretatie van de klassieke Crocs-kunststofschoen in Lego-stijl. “Elk van deze extra grote verzamelobjecten heeft vier noppen met het Lego-merklogo en een innovatieve, op een bouwsteen lijkende buitenzool,” aldus Crocs. De ‘Lego Brick Clog’ kost 199,99 euro en is verkrijgbaar via de webshops van beide merken.

In de loop van het jaar presenteren Lego en Crocs meer producten. Voor het voorjaar staat een tweede collectie gepland die ‘nog meer mogelijkheden biedt om te dragen en te spelen’. Als onderdeel van de samenwerking richten de twee merken zich ook op een ‘wereldwijde aanwezigheid in alle belangrijke markten met geselecteerde winkelervaringen’.

Carly Gomez, marketing directeur bij Crocs, licht de achtergrond van de samenwerking toe. “De grenzeloze fantasie van de Lego Groep past perfect bij de wonderbaarlijk ongebruikelijke geest van Crocs,” verklaart ze in een verklaring. “We zijn beide merken die er trots op zijn anders te zijn, zelfontplooiing te bevorderen en creativiteit te stimuleren. Ik kan niet wachten om onze fans te laten zien wat we samen hebben gecreëerd – we hebben echt nieuwe wegen ingeslagen zoals we nog nooit eerder hebben gedaan.”

De ‘Lego Brick Clog’ komt in februari op de markt Beeld: Crocs Inc.