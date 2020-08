Levi’s tailor shop lanceert exclusieve indigo tie dye stoffen

Een kapotte Levi’s jeans kon je eerder al laten maken in de Levi’s Tailor Shops in de winkels van Levi’s in de Amsterdamse Kalverstraat, de Negen Straatjes en in Brussel in winkelcentrum Docks Bruxsel. Maar vanaf nu kan dat ook met indigo tie dyed stoffen die designstudio Blue Print Amsterdam exclusief voor de Levi’s Tailor Shops heeft ontwikkeld.

Tie dye werd in de jaren zeventig populair en komt om de zoveel jaar weer terug in het modebeeld. Zo zagen we de techniek de laatste paar seizoenen weer veelvuldig op de catwalk en op straat. Indigo is een natuurlijke kleurstof die uit planten wordt gewonnen en is daarom volledig duurzaam. Het zorgt voor een diepblauwe kleur en kan gebruikt worden voor verschillende technieken, waaronder dus tie dye.

De nieuwe indigo tie dye stoffen maken onderdeel uit van het ‘repair reimagine recycle’ platform van Levi’s en de aangeboden stoffen komen in twee ontwerpen: een met de vingers gevormd en een tweede gemaakt door de stof te plooien en te vouwen. De indigo tie-dyed stof wordt door Levi’s getrainde kleermakers op de kraag, manchetten of achterzijde van spijkerjassen genaaid of als patches op spijkerbroeken.

Beeld:Indigo Tie Dye via Levi’s