LFW FW26 kleurentrends: Gotisch zwart, legergroen, romig winterwit en meer

Tijdens London Fashion Week Fall/Winter 2026 was de sfeer onmiskenbaar ingetogen. Zwart voerde de boventoon, met bordeauxrood en bruin als variaties. Legergroen, al prominent in pre-fall 2026 en op NYFW FW26, behield zijn invloed en versterkte de utilitaire esthetiek. Grijs was opnieuw een belangrijke speler in strakke, op maat gemaakte pakken, terwijl combinaties van marineblauw en hemelsblauw een verfrissend seizoensgebonden tegenwicht boden.

Tussen de vele alternatieve en avant-gardistische looks, viel een onpraktisch maar opvallend romig winterwit op. Van top tot teen gedragen, zorgde het voor een spectaculair contrast dat meerdere catwalks naar een hoger niveau tilde.

Neogotisch zwart

Zwart was de overheersende kleur op de catwalks. In veel gevallen voor kleding met een neogotische uitstraling. Het kant, de tule, het borduurwerk en de lintdetails waren ongetwijfeld een inspiratiebron uit de nieuwe verfilming van Emily Brontë's meesterwerk, ‘Wuthering Heights’.

Romig winterwit

Londense ontwerpers gebruikten luxe stoffen, zoals zijde, imitatiebont, kasjmier en mohair, voor verfijnde, romig winterwitte items. Een zijden jumpsuit van Patrick Mcdowell had details uit de jaren dertig. Een wollen jas bij Edeline Lee had lange franjes, terwijl een andere wollen jas bij Joseph manchetten met maraboeveren had.

De ‘groutfit’ keert terug

Ontwerpers vonden inspiratie in klassieke herenmode, met nieuwe interpretaties van op maat gemaakte items en strakke pakken in grijze wollen stoffen. Bij Erdem een grijs visgraatjasje met bewust onafgewerkte naden, gecombineerd met een bijpassende plooirok zonder zoom. Emilia Wickstead presenteerde op vergelijkbare wijze een rok met Prince of Wales-ruit, afgewerkt met een onafgewerkte zoom.

Legergroen

Legergroen was een opvallende kleur op diverse Londense catwalks en vestigde zich als een veelzijdige neutrale tint voor utilitaire looks. Sinead Gorey presenteerde een sweatshirt met ronde hals in een technische stof, met epauletten op de schouders, gecombineerd met een bijpassende broek en in de taille geaccentueerd met een korset in Baskische stijl. Ondertussen resulteerde de samenwerking van Simone Rocha met Adidas Originals in ontwerpen die functionaliteit met een sportieve uitstraling combineerden.

Bruintinten

Ontwerpers gebruikten bruintinten voor kledingstukken met textuur, waaronder breiwerk, haakwerk, tweed en wol. Bij Joseph kreeg een donkerbruine top en rok met ajoursteek een vleugje bordeauxrood door een fluwelen riem. Agro Studio combineerde diverse ruiten, ‘nailhead’ en gespikkelde tweeds in bruin en lichtgeel.

Blauw en marineblauw

Te midden van een zee van donkere en monochrome tinten, voelden de accenten van marineblauw en hemelsblauw als een visuele reset op de Londense catwalks. Bora Aksu en ontwerpster Yasuko Furuta van Toga omarmden een gelaagde esthetiek, terwijl Alex S Yu diepte toevoegde met een marineblauwe tule bies en een donkere denim overlay op een lange, gekreukte, blauw gestreepte overhemdjurk.

Is bordeauxrood het nieuwe zwart?

Diep bordeauxrood kwam naar voren als een verfijnd, sfeervol alternatief voor zwart en vestigde zich als een moderne monochrome tint. Bij Temperley London maakten een bijpassende jurk en jas een opvallend statement, beide versierd met een uitgebreide botanische bloemenprint. De Burberry-show sloot LFW FW26 af met een reeks looks in bordeauxrode tinten.

