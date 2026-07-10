Licht en sterren: de hoogtepunten van Paris Haute Couture Week

Parijs - Van de lichtgevende minijurk tot volledig omkeerbare stukken en de aanwezigheid van sterren als Bad Bunny en Pedro Pascal: dit zijn vijf opvallende elementen van de Parijse haute couture week.

Lichtgevend ontwerp

Robe Fractal Universe, Iris Van Herpen Haute Couture AH26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met haar groentinten en fijne, lichtgevende vertakkingen presenteert de Nederlandse ontwerpster Iris Van Herpen een schitterende minijurk.

Deze verrassende look, genaamd Fractal Universe, bevat geen led of andere lichtbronnen. De jurk is ‘opgeladen’ in een deeltjesversneller. In de dagen voor de show transformeerde dit proces de jurk in een energiereservoir met miljarden gevangen elektronen, aldus de kunstenares.

Voor de show begint het kledingstuk te ontladen, waardoor de lichtgevende vertakkingen zich geleidelijk over het oppervlak verspreiden. “Al jaren trekt het idee mij aan om een kledingstuk te creëren dat uitsluitend uit energie is geweven. We hebben haute couture vormgegeven met vaste stoffen, vloeistoffen, levend materiaal en zelfs gassen. Dit is de eerste keer dat we werken met de vierde staat van materie, plasma”, reageert ze op sociale media.

Plantaardige inspiratie

Chanel / Dior - Haute Couture AH26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De twee meest gevolgde huizen van de week, Chanel en Dior, presenteren collecties die grotendeels geïnspireerd zijn op de natuur, met silhouetten vol plantaardige details.

Bij Chanel verwijst Matthieu Blazy in zijn looks naar bekende sprookjes zoals ‘Sjaak en de bonenstaak’. Voorbeelden zijn een jurk versierd met geborduurde klimplanten en een ensemble bedekt met zwarte vlinders. Het voorstel van Jonathan Anderson, artistiek directeur bij Dior, omvat eveneens natuurlijke motieven, zoals geborduurde bloemen op een groene plissé-look.

“Al deze plantaardige verwijzingen zijn sterk verbonden met de passie die Christian Dior destijds al voor tuinen had”, legt Pierre Groppo, hoofdredacteur mode en lifestyle van Vanity Fair Frankrijk, uit aan AFP.

Vice versa

Alexis Mabille Haute Couture AH26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Waarom moet een kledingstuk statisch zijn? Hoe maken we het levendiger? En wat als elke creatie haar eigen metamorfose bevat?” Alexis Mabille blijft de codes van de mode bevragen. Dinsdag presenteert de Franse ontwerper zijn collectie ‘Dual’, die speelt met omkeringen en inversies.

Zware jassen of schedejurken van zwart fluweel veranderen in een oogwenk in gouden of zilveren jurken. Soms is een simpele draad lostrekken al genoeg om van binnenstebuiten te keren, van donker naar licht. Alle modellen zijn omkeerbaar.

Indiase traditie

Backstage Manish Malhotra Haute Couture AH26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het officiële programma van de haute couture week omvat twee Indiase ontwerpers, Rahul Mishra en Manish Malhotra, wiens voorstellen veel aandacht trekken.

Rahul Mishra haalt zijn inspiratie uit de grotten van Ajanta, kunstmatige boeddhistische grotten in de staat Maharashtra. Zijn collectie kenmerkt zich door rijkelijk versierde, sculpturale silhouetten in grijstinten.

Manish Malhotra brengt een eerbetoon aan het moederschap met jurken waarop reliëffiguren van moeders en kinderen te zien zijn. Deze ontwerpers brengen een visie van elders, legt Pierre Groppo uit. “Ze hebben elk een universum dat sterk doordrenkt is van hun Indiase cultuur.”

Bad Bunny, Pedro Pascal...

Bad Bunny au défilé Schiaparelli Haute Couture AH26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Normaal gesproken wonen veel vrouwelijke sterren de haute couture shows bij, van rapper Cardi B tot actrice Cate Blanchett. Maar deze keer vallen ook grote mannelijke namen in het publiek op. Zo zit zanger Bad Bunny op de eerste rij bij de show van Schiaparelli, gekleed in een pastelgeel pak met een goudkleurige, gevlochten das.

Bij de Chanel-show is acteur Pedro Pascal te zien in een wit ensemble en een Bretonse trui. En bij Dior verschijnt Josh O'Connor in een soepelvallend pak van het huis, dat enkele dagen eerder in Parijs werd gepresenteerd.

“Haute couture richt zich ook op mannen”, benadrukt Pierre Groppo, die de tot nu toe ongebruikelijke aanwezigheid van deze persoonlijkheden opmerkt. Er is misschien “een wens om ook een publiek aan te spreken dat verder gaat dan de traditionele vrouwelijke klanten”.