Lijkt swimwear steeds meer op lingerie? En 8 andere vragen aan Alex Antwerp

Trend forecaster David Shah zei het al tijdens de laatste fysieke editie van de Modefabriek: “Underwear wordt outerwear en badmode laat zich steeds meer inspireren door lingerie.”

Het dragen van ondergoed of badmode als bovenkleding is een trend die beroemdheden als Rihanna en Beyoncé populair hebben gemaakt. Er is nu zelfs een Wikipedia-pagina aan gewijd (underwear as outerwear), waarop haarfijn wordt uitgelegd wat dit precies inhoudt.

Wat vindt de Belgische Alexandra Van Remortel (34), ontwerper en oprichter van badmode-merk Alex Antwerp, van de huidige ontwikkelingen op het gebied van badmode? Het viel Van Remortel op dat het aanbod aan badmode in lingeriewinkels beperkt was en het lukte haar nooit om iets te vinden wat 100 procent bij haar paste. Om hier verandering in te brengen, richtte ze in 2021 Alex Antwerp op.

Haar moeder had een eigen modeagentschap en werkte met internationaal bekende badmode- en lingeriemerken zoals Banana Moon - iets wat voor haar een grote inspiratiebron was. Tijdens haar master in Toegepaste Economische Wetenschappen specialiseerde van Remortel zich in Marketing en Logistiek en Transport, en leerde ze hoe je een merk op de kaart zet. FashionUnited belde met van Remortel om meer te leren over haar merk én haar visie over de huidige swimwear-markt.

Alexandra van Remortel, oprichter van Alex Antwerp. Beeld via: Alex Antwerp

Wat is de doelgroep van Alex Antwerp?

“Ik richt me vooral op vrouwen vanaf 24 jaar. Ik ken zelf ook meerdere dochters van vrouwen die, net als hun moeder, items van Alex Antwerp dragen. Ik zie vaak dat vrouwen van boven de 40 die al kinderen hebben gehad ineens hele verhullende kleding dragen. Dat is jammer. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat vrouwen zich stijlvol, comfortabel en goed voelen. Momenteel zitten onze klanten met name in Europa, vooral in Nederland en België.”

Heb je altijd al iets met mode gehad? Waarom ben je met name geïnteresseerd in badmode?

“Ik heb het altijd belangrijk gevonden om er stijlvol uit te zien, maar ik kleed me op een gewone doordeweekse dag relatief simpel. Het moet vooral makkelijk en comfortabel zijn. Dat simpele en minimalistische zie je ook terug in mijn badmode. Ik heb badmode altijd al leuk gevonden vanwege het vakantiegevoel eromheen. Ik heb ook veel affiniteit met lingerie en vond dat er ruimte was voor een badmodemerk, omdat er nog iets miste.”

Wat zoek je zelf in badmode?

“Het moet een aangenaam stofje zijn, het moet goed zitten en flatterend zijn. Ik hou van minimalistisch, stijlvol en vrouwelijk, maar niet iets wat te flashy is. Goede kwaliteit is ook belangrijk, zodat je er lang mee kunt doen.”

Beeld via: Alex Antwerp

Beeld via: Alex Antwerp

Zijn de grenzen tussen swimwear en lingerie steeds meer aan het vervagen?

“Dat klopt. Swimwear wordt ook steeds vaker gecombineerd met ‘gewone’ buitenkleding. Ik vind dit erg passend bij een vakantie. Ik zou het persoonlijk thuis niet doen, maar je ziet het wel steeds vaker. Van mij hoeft badmode niet op lingerie te lijken. Ik ben wel van plan om mijn collectie uit te breiden met lingerie en misschien resortwear. Ik koop graag lingerie, maar voor mij blijven lingerie en swimwear toch twee gescheiden werelden.”

Heb je er bewust voor gekozen om de producte in Portugal te doen?

“Ik wilde de productie vooral niet te ver laten doen. Het idee was om dit binnen Europa of in de buurt van Europa te doen. Ik wil steeds meer naar een duurzaam model toe werken, en dan vind ik het gek om de kleding in een land als China te laten produceren. Ik probeer waar mogelijk rekening te houden met duurzaamheid en ook te bedenken of items gerecycled kunnen worden.”

Elk artikel in de collectie is vernoemd naar een bepaalde vrouw. Kun je hier iets meer over vertellen?

“Ik vind het leuk om dingen te personaliseren en elk model is vernoemd naar een vriendin of familielid. Als moeder van drie verwonder ik me over de passie in elke vrouw die ik heb ontmoet. Om diegenen die mij steunen en inspireren te eren, heb ik elk product vernoemd naar één van deze vrouwen. Het is mijn bedoeling om dit zo te blijven doen als ik mijn collectie uitbreid.”

Hoe belangrijk is body positivity en inclusiviteit voor Alex Antwerp?

“Ik vind het belangrijk om niet alleen met super skinny modellen te werken en me ook niet specifiek te richten op een bepaalde leeftijd. Ik heb een tijdje geleden een shoot gedaan met een moeder en dochter en dat was prachtig. In het vorige seizoen gingen we tot maat 42, en nu gaan we tot maat 44. Toch gaat dit merk niet tot in het oneindige door met plus-size maten. We kijken vooral waar vraag naar is en proberen dit met onze stijl te matchen.”

Beeld via: Alex Antwerp

Wat is het grootste succesverhaal tot nu toe?

“We worden heel veel opgepikt op social media en klanten en volgers zijn heel geëngageerd. We zijn nu een jaar bezig en zijn eigenlijk al heel bekend. We zijn ook te vinden in een paar high-end winkels en horen dat de klanten erg tevreden zijn.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik wil graag een paar nieuwe items toevoegen, een paar winkels erbij krijgen en uitbreiden naar een paar nieuwe landen, zoals Frankrijk. Ik wil de collectie ook uitbreiden met misschien lingerie, nachtkleding, sportswear en eventueel een kindercollectie. Het zou mooi zijn om van Alex Antwerp een wereldwijd merk te maken.”

Beeld via: Alex Antwerp

De items van Alex Antwerp liggen momenteel in drie winkels in België en twee in Dubai. De focus ligt op de verkoop van de producten in top lingeriewinkels, multibrandstores en warenhuizen. Daarnaast zijn de ontwerpen van Alex Antwerp ook in twee webshops uit Londen en New York en op de website van Alex Antwerp te vinden.