Loewe kleedt Spaanse nationale voetbalteams tot 2030

Madrid – In een ongekende wending voor zowel de ontwikkeling van het modehuis als het imago van de Spaanse nationale A-voetbalteams, kondigen luxehuis Loewe en de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie (RFEF) vandaag een langdurige samenwerking aan. Loewe wordt de nieuwe ‘officiële kleermaker’ van de nationale A-teams. Deze rol start in 2026 en duurt de komende vier jaar.

Zowel de directie van Loewe als de RFEF benadrukken dat het modehuis als nieuwe officiële sponsor de spelers van de Spaanse nationale A-teams voor mannen en vrouwen de komende vier jaar buiten het veld kleedt. Deze periode loopt van de start van het FIFA Wereldkampioenschap in Mexico, de Verenigde Staten en Canada op elf juni 2026 tot het WK in Spanje, Portugal en Marokko in 2030. Tijdens al deze evenementen, inclusief andere officiële verplichtingen, dragen de spelers van beide teams op reis een complete garderobe, ontworpen door de creatief directeuren van Loewe, Jack McCollough en Lazaro Hernandez.

Unai Simón, in kleding van Loewe voor het Spaanse nationale voetbalteam. Credits: Bruno Staub, met dank aan Loewe.

Met de ondertekening van deze sponsorovereenkomst ‘starten de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie en Loewe een samenwerking waarbij het modemerk de Spaanse nationale A-teams voor mannen en vrouwen de komende vier jaar zal kleden tijdens hun reizen over de hele wereld’, aldus de RFEF. ‘Het modemerk voegt zich zo bij de sponsors die vertrouwen hebben in de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie en het Spaanse team met het oog op de komende uitdagingen voor het Spaanse voetbal.’ Loewe zal ‘beide teams kleden met een complete reisgarderobe tijdens wedstrijden en toernooien wereldwijd’, van het WK in ‘de Verenigde Staten, Mexico en Canada in 2026’ tot dat in ‘Spanje, Portugal en Marokko in 2030’.

‘Loewe, opgericht in Madrid in 1846, staat bekend om zijn uitmuntende leergebruik, ambachtelijke innovatie en unieke geest’, benadrukt de directie van Loewe. ‘Door vakmanschap en creatieve expressie heeft het huis sinds zijn oprichting het idee van de Spaanse identiteit onderzocht, niet als een vaststaand beeld, maar als een tactiele, expressieve en voortdurend evoluerende taal.’ Voortbouwend op die traditie, en ‘samenvallend met het 180-jarig bestaan van het huis, breidt deze verkenning zich nu uit naar de sportwereld. Het begeleidt een generatie spelers die het voetbal herdefiniëren met hun talent en instinct en die Spanje vertegenwoordigen met dezelfde energie, optimisme en intuïtie die Loewe inspireren.’

Vanuit dit perspectief is de samenwerking een mijlpaal voor het modehuis. Het opent een nieuw hoofdstuk in de verkenning van de Spaanse identiteit, versterkt de wortels in Spanje, profileert het merk als Spaans en vergroot de connectie met de sportwereld. Om de samenwerking tussen Loewe en de Spaanse voetbalteams officieel te maken, is een reeks foto's gepresenteerd. Deze zijn gemaakt door Bruno Staub in de Ciudad del Fútbol in Las Rozas, net buiten Madrid. Het beeldmateriaal toont de selectiespelers Pedri, Unai Simón, Rodri, Pau Cubarsí en Nico Williams.

De foto's vallen niet alleen op door de beroemde hoofdrolspelers, maar ook omdat ze het basisuniform voor mannen tonen. Dit is ontworpen door Loewe en zijn creatief directeuren voor de belangrijkste gelegenheden van het nationale A-team buiten het veld. De stijl bestaat uit een elektrisch blauwe polo als basis. Daarbij hoort een driedelig pak met het Loewe-embleem geborduurd aan de binnenkant van de mouw en het teamlogo op de borst. Deze stukken worden aangevuld met diverse tailoring, casual mode, schoenen en lederen accessoires. Het merk ontwerpt deze voor de spelers van de nationale A-teams voor mannen en vrouwen. Dit maakt deel uit van de complete, ‘verfijnde’ en ‘natuurlijke’ garderobe die voor hen beschikbaar wordt. Vanuit deze garderobe zal Loewe een nieuwe dimensie van de merkidentiteit verkennen, die Jack McCollough en Lazaro Hernandez voor het historische Spaanse huis vormgeven.

‘Het kleden van een nationaal voetbalteam is niet zomaar een kwestie van kleding’, aangezien deze nationale delegaties ook spreken ‘van een gedeelde en collectief beleefde identiteit’. In dit geval, benadrukt het modehuis, ‘dezelfde die Loewe al 180 jaar verkent’, en die gedefinieerd wordt door de identiteit van ‘een Spanje dat speelt, creëert en ontroert’. En ‘met deze samenwerking’, voegen ze toe, ‘viert Loewe zijn wortels en projecteert ze naar de toekomst’.

Samengevat Loewe wordt de officiële kleermaker van de Spaanse nationale voetbalteams voor mannen en vrouwen voor de komende vier jaar en kleedt de spelers buiten het veld.

De samenwerking loopt van het FIFA Wereldkampioenschap 2026 tot het WK van 2030 in Spanje, Portugal en Marokko, inclusief alle officiële verplichtingen.

Met deze samenwerking verkent Loewe nieuwe aspecten van de Spaanse identiteit, nu via de sport, en benadrukt het zijn wortels als Spaans modehuis.