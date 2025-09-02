Loewe sluit tijdperk af met laatste collectie van Jonathan Anderson

Madrid – Zoals gebruikelijk in de modewereld, staan de etalages van de Loewe-boetieks sinds deze week in het teken van de nieuwe mode en accessoires voor de herfst/winter 2025/2026. Deze heren- en damescollecties zijn niet zomaar collecties. Ze vormen de laatste creatieve uiting van Jonathan Anderson voor het Spaanse modehuis, waar hij werkte van september 2013 tot 17 maart 2025.

De collectie Herfst/Winter 2025, gepresenteerd tijdens de Parijse Modeweek in maart, vormt een glanzende schakel tussen het laatste hoofdstuk van Loewe onder leiding van Anderson en het veelbelovende nieuwe tijdperk onder leiding van het ontwerpersduo Jack McCollough en Lazaro Hernandez. Loewe nam deel aan de modeweek, niet met een gebruikelijke show, maar met een besloten presentatie. Dit voedde de geruchten over een aanstaande wisseling van de creatief directeur. Minder dan een week later werd het vertrek van Jonathan Anderson aangekondigd. Later volgden de aankondigingen van de komst van Jack McCollough en Lazaro Hernandez als nieuwe creatief directeuren en de benoeming van Anderson tot nieuwe creatief directeur van Dior.

Deze Loewe-collectie voor herfst/winter 2025 staat centraal in de creatieve wisseling van de wacht bij Loewe, Dior en Proenza Schouler. De collectie benadrukt Andersons voorliefde voor kunst en vakmanschap, kenmerkend voor Loewe. Het is een perfecte samenvatting van zijn twaalfjarige periode als creatief directeur. De collectie is niet alleen een prachtig overzicht van Andersons Loewe, maar ook een startpunt voor de evolutie van het merk onder McCollough en Hernandez, die hun debuutcollectie presenteren tijdens de Parijse Modeweek later deze maand.

In samenwerking met de Josef & Anni Albers Foundation

De collectie, ontworpen door Jonathan Anderson, is ontwikkeld in samenwerking met de Josef & Anni Albers Foundation. Deze culturele en educatieve stichting in de Verenigde Staten zet zich in voor het behoud en de waardering van het werk van Josef en Anni Albers, twee invloedrijke kunstenaars van de twintigste eeuw en exponenten van de Bauhaus, de Duitse design- en architectuurschool (1919-1933).

De samenwerking tussen Loewe en de stichting van de Bauhaus-alumni en -docenten resulteert in een harmonieuze mix van Loewe’s leerbewerking en beroemde werken van het echtpaar Albers. Schilderijen van Josef en textielwerken en schilderijen van Anni komen tot leven in kleding en accessoires. De collectie is te koop, met een campagne gefotografeerd door Arnaud Lajeunie met Loewe-ambassadeurs zoals de Britse actrice Raffey Cassidy, de Oostenrijkse acteur Felix Kammerer, de Chinese acteur Jiang Qiming en de Britse actrice Lesley Manville, die de Loewe Foundation Craft Prize 2025 in Madrid bijwoonde.

Andersons ‘voortdurende verkenning van vakmanschap en kunst’ bij Loewe ‘gaat verder met een samenwerking met de Josef & Anni Albers Foundation’. Deze samenwerking heeft ‘geleid tot kleding en accessoires met een tactiele benadering van oppervlakken, geïnspireerd door Josef Albers' schilderijen ‘Homage to the Square’ en Anni Albers' textielwerken, die garen als middel voor artistieke exploratie vierden’, aldus het Spaanse modehuis.

Samenwerking met vrouwencentrum ‘Les Foyers de Tambacounda’ in Senegal

Naast de samenwerking met de Josef & Anni Albers Foundation werkt Loewe samen met het vrouwencentrum ‘Les Foyers de Tambacounda’ in Senegal. Met de NGO Le Korsa financiert Loewe drie initiatieven: een naaicollectief, een kunstprogramma onder leiding van een docent van L’École des Beaux-Arts de Dakar, en een project voor het recyclen van autobanden.