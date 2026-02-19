London Fashion Week opent met een eerbetoon aan de beroemde Paul Costelloe

Londen - London Fashion Week, bekend als een broedplaats voor jong talent, opent donderdag met een show als eerbetoon aan een van haar historische figuren, de in november overleden ontwerper Paul Costelloe.

Hij stond bekend om zijn zeer vrouwelijke, kleurrijke en elegante silhouetten. Zijn zoon William volgde hem in januari op als creatief directeur. “Een nieuw seizoen. Een sterk moment. Een erfenis die voortleeft”, benadrukte het merk op Instagram voorafgaand aan de show.

De eerste dag wordt ook gekenmerkt door de show van Tolu Coker. Deze Brits-Nigeriaanse ontwerpster lanceerde haar merk in 2018 en combineert elegantie en moderniteit met ambachtelijk vakmanschap en innovatieve technologie.

Er is echter geen show van Jonathan Anderson, een van de meest verwachte ontwerpers van de Londense modeweek met zijn in 2008 opgerichte merk JW Anderson. De 41-jarige Noord-Ier maakte in juni de overstap naar modehuis Dior, waar hij de creatieve leiding op zich nam.

“Geweldige ondersteuning”

Hoewel Londen de afgelopen jaren terrein heeft verloren ten opzichte van haar prestigieuze concurrenten Parijs en Milaan, blijft de Britse hoofdstad een geliefde plek voor jong talent. Onder hen is Joshua Ewusie, een 27-jarige ontwerper geboren in het Verenigd Koninkrijk met Ghanese ouders, die aan zijn tweede Fashion Week deelneemt.

Hij wordt ondersteund door de King's Foundation, een organisatie opgericht door koning Charles III in samenwerking met Chanel. De stichting voorzag hem kort na zijn afstuderen aan Central Saint Martins van een studio. Dit stelde hem in staat zijn merk Ewusie te lanceren.

Londen, met diverse zeer gerenommeerde modescholen, “biedt veel kansen om jonge ontwerpers op weg te helpen”, vertelde hij aan AFP. “Er is geweldige ondersteuning (...) Zelfs toen ik nog studeerde, werd ik al ondersteund door de British Fashion Council”, voegde hij eraan toe. Zijn nieuwe collectie is geïnspireerd op de jaren tachtig, toen zijn moeder naar Londen verhuisde, vertelt de ontwerper. De collectie draait om cultuur en identiteit, met leer als het belangrijkste materiaal.