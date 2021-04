Long John viert dit jaar zijn 10e verjaardag

Long John is een online denim magazine dat is opgericht door Wouter Munnichs uit Nederland. Dit jaar is hij alweer 10 jaar actief met dit denim initiatief. Sinds 2011 deelt hij dagelijks updates met het laatste denim nieuws en denim gerelateerde onderwerpen binnen de populaire en actieve denim branche.

Inspiratie en educatief denimplatform

Hij creëerde een inspiratie- en educatief platform voor denimprofessionals en consumenten. De inhoud van het magazine is een mix van nieuwe collecties, trends, retailers, interviews, evenementen, vintage stukken, video's, boeken en tijdschriften. Alles gericht op denim en indigo, van kleine denimmerken, ambachtelijke lederwaren, uitstekende denim retail concepten, inspirerende interviews met de meest spraakmakende personen, tot aan dat (denim) boek of tijdschrift dat je moet hebben. Ook worden denim bedrijven in speciale formats uitgelicht om hun doelgroep te bereiken.

Freelance denim specialist

Naast Long John werkt Wouter Munnichs ook als denim specialist voor merken, retail, denimweverijen en evenementen. Hij gebruikt zijn meer dan 25 jaar ervaring in de branche om bedrijven te ondersteunen met uiteenlopende denim projecten. Deze projecten zijn voornamelijk gericht op marketingactiviteiten om denim bedrijven en hun ontwikkelingen op een unieke manier onder de aandacht te brengen. Hij maakt content voor hun Instagram accounts, doet Instagram ‘take-overs', schrijft inspiratie artikelen voor hun websites, online winkels en blogs. Daarnaast geeft ook denimworkshops om werknemers bij denim bedrijven te inspireren en op te leiden, en hij houdt zich ook bezig met productontwikkeling, strategie, het verbinden van influencers met bedrijven en het creëren van innovatieve denim concepten. Hij is een échte multitasker als het op denim aankomt.

In de onderstaande video vertelt Wouter Munnichs over zijn belangrijkste denim activiteiten en zijn denim diensten;

Medeoprichter Butts And Shoulders

Naast de denim werkzaamheden is Wouter ook mede-oprichter van het Nederlandse leermerk Butts and Shoulders. Een high-end leermerk dat zich richt op iconische stukken, meestal schoenen, die zijn gemaakt van natuurlijk plantaardig gelooid leer. Dit leer heeft als kenmerk dat het na verloop van tijd en slijtage veroudert en uiteindelijk alleen maar mooier wordt. Hetzelfde uitgangspunt als denim.