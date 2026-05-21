Louis Vuitton mixt ruches, bikerleer en popart tijdens sterrenshow in New York

New York - Het Franse modehuis Louis Vuitton combineert ruches, bikerleer en de grafische popart van Keith Haring voor zijn cruise 2027-collectie. De presentatie is woensdagavond tijdens een show vol beroemdheden in een museum in New York.

Onder het toeziend oog van Zendaya, Anne Hathaway en Cate Blanchett onthult Nicolas Ghesquière, artistiek directeur van de dameslijn van LV, een collectie gebaseerd op contrasten en kleuruitbarstingen.

Gestructureerde leren jassen zijn gecombineerd met zachte Medici-kragen.

De getoonde outfits bevatten de oranje, roze en groene kleuren die kenmerkend zijn voor de popart-beweging. Deze maken plaats voor donkerpaars, poederroze en blauwgroen.

De modellen dragen metallic schoeisel, zowel hakken als sneakers. De benen zijn zichtbaar dankzij boxershorts, fietsbroeken of op maat gemaakte bermuda's.

Hoeden – vissershoeden of modellen zonder rand – maken de outfits af. Als alternatief is het haar van de modellen los, met de horizontale highlights die populair zijn gemaakt door kunstschaatsster Alysa Liu, de nieuwe ambassadrice van het merk.

De show vindt plaats in The Frick Collection. Het is de eerste keer sinds de renovatie vorig jaar dat het museum een mode-evenement organiseert.

Het museum, een voormalig herenhuis van een staalmagnaat, heeft een indrukwekkende collectie Europese schilderkunst en kunstwerken uit de Renaissance. De modellen lopen over de catwalk onder bogen en langs beroemde kunstwerken.

“In de tijdloze zalen van The Frick Collection overstijgen schoonheid en kunst de tijd in een stille dialoog”, post LV op Instagram. Tegelijkertijd kondigen het merk en het museum een driejarig mecenaatspartnerschap aan.

Louis Vuitton financiert drie grote tijdelijke tentoonstellingen en organiseert een jaar lang elke eerste vrijdag van de maand gratis avondopenstellingen voor bezoekers.