Louis Vuitton neemt Paris Fashion Week mee de bergen in

Modellen dragen bergcapes, herdershoeden en tassen met bellen. Zo sluit Louis Vuitton dinsdag Paris Fashion Week af met een show die in het teken staat van de natuur.

De show vindt plaats op de binnenplaats van het Louvre, in aanwezigheid van actrices Zendaya en Ana de Armas. Artistiek directeur Nicolas Ghesquiere vertelt dat het doel is om de welgestelde toeschouwers mee terug te nemen naar de roots van oprichter Louis Vuitton in het Juragebergte.

Louis Vuitton verliet als tiener de Jura-regio om in 1837 een winkel in Parijs te openen.

Louis Vuitton AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Louis Vuitton AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ghesquiere vertelt journalisten na het evenement, getiteld ‘Super Nature’: “Voor deze show wil ik het idee benadrukken dat de natuur de grootste schepper is. Het gaat niet om het imiteren, maar om het verheffen van de natuur.”

De Franse ontwerper gebruikt imitatiebont op basis van hennep voor zijn jassen. Hij benadrukt het wereldwijde ‘nomadisme’ door middel van patchworkjurken en brede rotan hoeden die lijken op omgekeerde traditionele manden.

De show belicht ook het werk van de Oekraïense kunstenaar Nazar Strelyaev-Nazarko. Zijn schilderijen zijn te zien op de achterkant van jassen en de voorkant van rokken die de modellen van Louis Vuitton dragen.

Louis Vuitton AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Louis Vuitton AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De Oekraïense ontwerpster Lilia Litkovska, die dit jaar is toegetreden tot de kalender van Paris Fashion Week, presenteert haar eerste show op de laatste dag.

Litkovska vertelt dat de gedeconstrueerde kleding en de outfits met motorlaarzen zijn geïnspireerd op gebeurtenissen in haar door oorlog verscheurde thuisland. De modellen lopen met hoofdlampen op de catwalk.

Ze vertelt dat de inspiratie kwam van de wandeling naar huis vanuit haar studio in Kiev, in volledige duisternis en bittere kou.

Litkovska AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Ik had een zaklamp en er waren ook mensen aan de overkant van de straat. Het is moeilijk uit te leggen, maar je voelt je niet alleen. Je voelt een gevoel van verbondenheid in die absolute duisternis. We kruisten onze lichtstralen en het was als een dialoog, een stille dialoog,” vertelt ze.