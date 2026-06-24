Louis Vuitton opent Parijse mannenmodeweek in een hittegolf

De show van Pharrell Williams voor Louis Vuitton markeert de eerste dag van de modeweek voor mannen. Deze is dinsdag in Parijs van start gegaan met onder andere Etudes Studio en Auralee, midden in een hittegolf die Frankrijk treft.

De hittegolf, met verwachte recordtemperaturen tot het einde van de week, heeft ook invloed op de Parijse shows. Sommige shows zijn verplaatst naar een vroeger tijdstip om de hitte te vermijden.

“We passen de regels toe die zijn vastgelegd in het hitteplan van de overheid”, legt Pascal Morand, uitvoerend voorzitter van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), uit aan AFP. Hij voegt toe een bericht te hebben gestuurd naar alle leden en deelnemers met ‘alle te volgen voorschriften met betrekking tot de hittegolf’.

Traditiegetrouw openden de studenten van het Institut Français de la Mode (IFM) de lente-zomer 2027 week. Om de drukkende hitte het hoofd te bieden, deelden de organisatoren water, waaiers en vernevelaars uit aan het publiek.

Bij het IFM, aan de oevers van de Seine, liepen de modellen onverstoorbaar door op het ritme van de muziek, ondanks de jassen en dikke vesten die sommigen droegen.

Even later onthulde Études Studio zijn collectie, redelijk beschut tegen de hitte in het rauwe decor van de Galerie Basse van het Palais de Tokyo. Het Parijse merk liet zich inspireren door het werk van de Amerikaan Gordon Matta-Clark, een icoon uit de kunst en architectuur van de jaren zeventig. De collectie omvatte onder meer een denim set met graffitiprint en een trenchcoat met een gat aan de voor- en achterkant. Het kleurenpalet bestond uit crème, bruin en antracietgrijs met accenten van baksteenrood en aubergine.

De eerste dag wordt 's avonds afgesloten met een grote show van Louis Vuitton. Zijn artistiek directeur Pharrell Williams, een veelzijdige ster, zal waarschijnlijk ‘een jongere visie op mode en de man brengen (...) met een focus op het pak en tailoring, iets wat erg gedragen wordt door de nieuwe generatie’, verklaart Patrick Clark, hoofd mode bij het tijdschrift GQ France, aan AFP.

In januari presenteerde de ontwerper zijn collectie rond een futuristisch huis en in een landelijke tuin, na als uitnodiging camelkleurige leren pantoffels te hebben verstuurd. Dit keer behield hij het materiaal en de kleur, maar zette hij in op de pet. Op Instagram onthulde de Amerikaan hints over het thema van zijn komende show, met een foto van een surfplank in dezelfde tinten en een video van surfers die een ode aan de oceaan en het strand lijken aan te kondigen. “Het leven ontstaat in het water. (...) Verbinding maken met de oceaan is opnieuw verbinding maken met je wortels”, is te horen.

Andere verwachte shows zijn die van de Noord-Ier Jonathan Anderson, die woensdag zijn derde mannencollectie voor Dior presenteert. Na in januari een collectie met aristocratische en punk-invloeden te hebben gepresenteerd, zou de 41-jarige ontwerper opnieuw kunnen verrassen met onwaarschijnlijke combinaties.

Tot en met zondag onthullen zo'n 70 merken hun nieuwe collecties voor de komende lente en zomer. De eerste mannencollecties van de Britse Sarah Burton voor Givenchy op donderdag, en die van de Amerikaan Michael Rider voor Celine op zondag, behoren ook tot de evenementen om in de gaten te houden.