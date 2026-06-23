Louis Vuitton opent Parijse modeweek voor mannen tijdens hittegolf

De show van Pharrell Williams voor Louis Vuitton markeert de eerste dag van de modeweek voor mannen. Deze start dinsdag in Parijs, midden in een hittegolf die Frankrijk treft.

De hittegolf, met verwachte recordtemperaturen tot het einde van de week, heeft ook invloed op de Parijse shows. Een van de meest verwachte shows, die van Dior, is verplaatst. De show, oorspronkelijk gepland op woensdag om 14:30 uur in het Musée Nissim de Camondo, is vervroegd naar 09:00 uur om de hitte te beperken. De show van Rick Owens op donderdagmiddag is verplaatst naar 10:00 uur.

Traditiegetrouw openen de studenten van het Institut Français de la Mode (IFM) de lente-zomer 2027 week. Daarna volgen de Franse merken Études Studio en Saint Laurent, voorafgaand aan de grote show van Louis Vuitton in de avond.

Pharrell Williams: focus op de oceaan en surfcultuur

Zijn artistiek directeur Pharrell Williams, een veelzijdige ster, brengt waarschijnlijk ‘een jongere visie op mode en de man (...) met een nadruk op het pak en tailoring, iets wat de nieuwe generatie veel draagt’, aldus Patrick Clark, modechef bij het tijdschrift GQ France, tegenover AFP.

In januari presenteerde de ontwerper zijn collectie rond een futuristisch huis en in een landelijke tuin. Als uitnodiging stuurde hij camelkleurige leren slippers. Dit keer behoudt hij het materiaal en de kleur, maar zet hij in op de pet.

Op Instagram onthulde de Amerikaan hints over het thema van zijn komende show. Hij deelde een foto van een surfplank in dezelfde tinten en een video van surfers, wat lijkt te wijzen op een ode aan de oceaan en het strand.

Een van zijn posts verwijst naar de ‘kustgemeenschap’ en kondigt aan dat ‘de verenigde kracht van water de nieuwe collectie doordrenkt’. Pharrell Williams is geboren in Virginia Beach, Virginia, een kustplaats in de Verenigde Staten aan de Atlantische Oceaan.

“In het water wordt het leven geboren. (...) Verbinding maken met de oceaan is opnieuw verbinding maken met je wortels”, is te horen in de video.

Andere hoogtepunten van de week

Andere verwachte shows zijn die van de Noord-Ierse Jonathan Anderson. Hij presenteert zijn derde mannencollectie voor Dior.

Na een collectie met een mix van aristocratische en punk-invloeden in januari, zou de 41-jarige ontwerper opnieuw kunnen verrassen met onwaarschijnlijke combinaties.

Tot en met zondag onthullen zo'n 70 merken hun nieuwe collecties voor de komende lente en zomer. De eerste mannencollecties van de Britse Sarah Burton voor Givenchy op donderdag en die van de Amerikaan Michael Rider voor Celine op zondag, behoren ook tot de evenementen om in de gaten te houden.