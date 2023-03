Love Stories en Tess van Zalinge maken lingerie van upcycled trouwjurken

Lingeriemerk Love Stories en Nederlandse ontwerper Tess van Zalinge brengen samen een gelimiteerde lingeriecollectie uit die is gemaakt van upcycled vintage trouwjurken. Dat kondigt Love Stories aan via een persbericht en sociale media.

De collectie bestaat uit honderd onderbroekjes. Deze ‘one of a kind bridal briefs’ zijn elk gemaakt van verschillende soorten wit kant.

Het is nog niet bekend wanneer de collectie precies in de verkoop zal gaan. Wel kunnen geïnteresseerden zich op de Love Stories website aanmelden voor een email reminder als het zover is.