Luiss Business School’s Intensive Executive Programme in Fashion & Luxury Management, nu beschikbaar in Amsterdam

Luiss Business School brengt haar Italiaanse erfenis van mode- en luxe onderwijs naar het hart van Amsterdam. Dompel jezelf onder in een intensief programma van een week dat je de kennis en inzichten geeft om het voortdurend veranderende mode-landschap te kunnen navigeren. Schrijf je in voor de exclusieve Intensive Executive Programme in Luxury & Fashion Management in juni, in Amsterdam. Het programma is ontworpen voor ondernemers, professionals en managers die inzicht willen krijgen in de uitdagingen en kansen van de hedendaagse mode- en luxesector.

The Fashion & Luxury Management Intensive Executive Programme

Het programma vindt plaats van 12 tot 16 juni en belooft een week vol inspiratie, innovatie en waardevolle netwerkmogelijkheden te worden. Het wordt volledig in het Engels aangeboden, met een curriculum dat theorie en praktijk combineert, zodat je de vaardigheden verwerft om je carrière verder te ontwikkelen en succesvol te zijn in de dynamische mode- en luxesector. Afgestudeerden ontvangen 4 ECTS-studiepunten.

New Chic Starts With You

Tijdens deze reis van een week zal je een transformerende leerervaring beleven, begeleid door onze zeven modules die zijn samengesteld om je een holistisch begrip van de mode- en luxewaardeketen te bieden:

Module 1: Luxury Market and Key Players

Duik in de dynamiek en belangrijke spelers die de luxemarkt vormgeven en krijg inzicht in opkomende trends en consumentengedrag.

Module 2: Luxury Market Structure, M&A, and Evolution

Verken de fijne kneepjes van de luxemarkt, leer over fusies en overnames en wees getuige van de evolutie van deze continu veranderende industrie.

Module 3: DNA and Codes of a Luxury Brand

Ontdek de essentie van luxe branding en ontrafel het DNA en de codes die de identiteit van een prestigieus merk definiëren.

Module 4: Branding in Fashion and Luxury

Ontdek de kunst van het ontwerpen van een overtuigende merkstrategie, begrijp de kracht van storytelling en differentiatie in de luxe- en mode-industrie.

Module 5: Communication and Digital Transformation in Fashion and Luxury

Omarm het digitale tijdperk van luxe- en modecommunicatie en benut het potentieel van digitale platforms en sociale media om in contact te komen met je doelgroep.

Module 6: CRM: A Strategic Tool to Engage Consumers

Leer hoe customer relationship management (CRM) een krachtig instrument kan zijn om duurzame relaties op te bouwen met veeleisende luxeklanten.

Module 7: Retail in Fashion and Luxury

Verken de complexiteit van de detailhandel in de luxe en mode-industrie, waarbij de veranderende dynamiek van fysieke en online winkels en de kunst van het creëren van gedenkwaardige winkelervaringen worden onderzocht.

Schrijf je nu in voor het Fashion & Luxury Management Intensive Executive Programme van Luiss Business School en ontvang 10% korting door de code FASHIONU te gebruiken tijdens je aanmeldingsproces.

Over Luiss Business School

Luiss Business School, opgericht in 1986, is een prestigieuze business school gevestigd in werelderfgoedstad Rome, en een van de eerste scholen in Italië die volledig Engelstalige programma’s aanbiedt (sinds 2007). Tegenwoordig opereert Luiss Business School als een internationale school, met een campus in Nederland (Amsterdam) en binnenkort ook in Dubai. Luiss Business School Amsterdam biedt ook een uniek voltijds Masterprogramma in Fashion and Luxury Business aan (65 ECTS), met lessen die worden gegeven in Amsterdam en Milaan. Volgende startdatum: september 2023.