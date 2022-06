Lululemon lanceert hijabs om in te sporten

Lululemon komt met iets nieuws: Lululemon hijabs. Het ontwerpteam van de Canadese retailer maakte tijdens het ontwerpproces gebruik van de input van "hijab-draagsters", zo is te lezen in een bericht van WWD.

Het nieuwe assortiment van Lululemon bestaat uit hijabs (volgens de Islamitische betekenis hoofddoeken) gemaakt van lichte en vochtafvoerende stoffen, met verstelbare pasvormen, “om mensen tijdens hun activiteiten en dagelijkse bezigheden te ondersteunen”, zo meldt WWD.

De eerste twee stijlen - de ‘Lightweight Performance Hijab’ en de ‘Scarf-style Hijab’ - zijn deze maand gelanceerd. Later dit jaar volgt nog het derde design: de ‘OTM Pull-on Hijab’. De kledingstukken zijn in meerdere kleuren verkrijgbaar en variëren in prijs van 38 dollar (omgerekend 36 euro) tot 42 dollar (omgerekend 40 euro) per stuk.

Voorheen hebben sportmerken als Nike en Sweaty Betty ook hijabs om in te sporten gelanceerd. Het in 1988 opgerichte Lululemon, dat zich oorspronkelijk profileerde als retailer van yogabroeken en andere yogakleding, is tijdens de pandemie ook uitgebreid naar golf- en tenniskleding, tassen gemaakt van paddenstoelen, resale en kleding om thuis in te sporten, zo is te lezen op WWD.