Luxe labels om in de gaten te houden: 3 merken die bewijzen dat duurzaamheid modieus kan zijn

Er zijn natuurlijk talloze merken die claimen duurzaam te werk te gaan, maar er zijn maar weinig labels die duurzaamheid echt belichamen en zowel in hun bedrijfsvoering als in hun collecties zichtbaar laten zijn. Wanneer we zoeken naar ‘groene’ merken die ook echt modisch voorop lopen, wordt het aantal weer kleiner. Toch zijn er een paar uitzonderlijke merken die erin slagen zowel duurzaamheid als stijlvol design te combineren in een gedurfde reeks samengestelde collecties en beperkt geproduceerde kledingstukken en daarmee een modieuze stempel drukken op duurzaamheid. FashionUnited heeft enkele van deze vooruitstrevende modemerken samengebracht die een statement maken in de groene sector, met circulaire productiemethoden en doordachte ethische strategieën.

Sonia Carrasco

Sonia Carrasco FW23. Beeld: Sonia Carrasco

De Spaanse ontwerpster Sonia Carrasco is sinds de lancering van haar merk in 2019 altijd heel open geweest over haar productieproces en benadrukt regelmatig het belang van transparantie in design. Haar kennis van het kleermakersvak en algehele vakmanschap is te danken aan haar tijd bij Alexander McQueen. Ook werkte zij onder Phoebe Philo bij Celine. Nu, via haar eigen label, wil Carrasco een progressieve circulariteit benadrukken door te werken met een mix van gerecyclede, veganistische, organische en restvoorraad stoffen, waarvan een groot deel persoonlijk wordt ingekocht in Italië, Portugal en Spanje. Het merk werkt hiervoor samen met Fundació Ared, die een team uit Barcelona ter beschikking stelt om aan de collecties te werken.

Carrasco's inspanningen om zoveel mogelijk afval uit de productie te bannen waren ook zichtbaar in de meest recente FW23-collectie van het merk, die een uitbreiding was van het vorige seizoen. Voor deze lijn, getiteld 'Sex and Crafts', werkte Sonia Carrasco samen met LVMH om stoffen uit hun huizen te upcyclen, waarbij gebruik werd gemaakt van zowel biologisch als gerecycled katoen. Een boodschap van maatschappelijke impact was ook duidelijk, met, zoals het merk zei, "een frisse kijk op de seksualisering van vrouwen in de mode en de kunst", waarbij de mannelijke blik op zijn kop werd gezet met een herdefinitie van wat het betekent om een geseksualiseerde vrouw te zijn. Kunstzinnigheid in de ontwerpen was echter net zo belangrijk, waarbij het merk drie verschillende technieken bestudeerde - gebogen, piece-over-piece en oversized fitted - toepasbaar op elk kledingstuk om drie verschillende stijlen te creëren.

Sonia Carrasco FW23. Beeld: Sonia Carrasco

Verkooppunten

Prijspeil

MaisonCléo

Backstage bij MaisonCléo's FW23 Paris Fashion Week show. Beeld: Thomas Aulagner

Sonia Carrasco wordt in verschillende Europese en Amerikaanse winkels verkocht en het merk doet het vooral goed in Azië. In Thailand is het merk verkrijgbaar bij Exhibity Co in Bangkok en in Vietnam bij Labels. In Japan is Carrasco ondergebracht bij warenhuis Isetan, Pilgrim, Relume, Heliopole, Babylone en Visit For. In het Westen is het merk aanwezig in Selfridges in Londen, Ansary in München en Modiste en Curve in de VS. Sonia Carrasco heeft ook een eigen webshop.De prijzen van Sonia Carrasco variëren per artikel. Tops kosten gemiddeld 450 euro en broeken rond de 380 euro. De jassen en blazers hebben een hogere prijsklasse van 850 tot 1.500 euro, terwijl de jurken online te vinden zijn voor ongeveer 900 euro.

Het Franse merk MaisonCléo werd in 2017 gelanceerd door Marie Dewet als een prêt-à-porter-label dat de bloeiende fast fashion-industrie wilde tegenspreken. Vijf jaar later heeft Dewet een "handgemaakt op bestelling" merk opgericht, dat kledingstukken aanbiedt die zijn gemaakt van restvoorraad stoffen. Elk item wordt geproduceerd in het atelier van het merk in Noord-Frankrijk, met behulp van overtollige materialen die afkomstig zijn van de restanten van Franse couturehuizen en -fabrieken. In een poging volledig transparant te zijn, introduceerde Dewet vorig jaar een nieuw initiatief voor MaisonCléo, waardoor het nu ontvangstbewijzen voor kleding uitgeeft die de totale productiekosten omvatten, van de gebruikte stoffen tot de marketingkosten en het productieproces. Dit moet ervoor zorgen dat klanten zich bewust zijn van de winstmarge van het merk en welke kosten gepaard gaan met de aankoop van ethisch geproduceerde kleding.

Voor het meest recente FW23 seizoen, kwam MaisonCléo naar Paris Fashion Week om haar nieuwste collectie op de catwalk te tonen. De lijn omvatte 35 looks en haalde inspiratie uit de Franse uitdrukking voor liefde op het eerste gezicht - "coup de foudre" - met stukken die leken te verwijzen naar de blikseminslag tussen twee mensen die verliefd worden. Dit was te zien aan het gebruik van harten verspreid over de stukken, zowel in riemgespen als in oversized borduurwerk. Dit seizoen heeft het merk ook een aantal van zijn kenmerkende kledingstukken vernieuwd, zoals breigoed dat een nieuwe snit heeft gekregen.

Backstage bij MaisonCléo's FW23 Paris Fashion Week show. Beeld: Quentin Simon

Verkoopunten

MaisonCléo werkt in beperkte oplagen via haar eigen site, maar werkt af en toe samen met andere retailers om exclusieve collecties in beperkte oplage te lanceren passend bij de milieubewuste waarden van het merk. In het verleden is samengewerkt met onder andere Selfridges, Net-a-Porter en Opening Ceremony, maar onlangs is een samenwerking aangegaan met Printemps Haussman en Centre Commercial voor de collecties van het huidige seizoen.

Prijspeil

Bij de lancering van het merk wilde Dewet luxe artikelen aanbieden die ook betaalbaar zijn, waardoor de verkoopprijzen van MaisonCléo zich in een lager prijssegment bevinden. De jurken liggen tussen de 200 en 350 euro, de topjes en gebreide kleding zijn tussen de 200 en 300 euro geprijsd. De broeken - broeken, shorts en rokken - worden verkocht voor bedragen van 180 en 550 euro. De jassen zijn ook relatief betaalbaar met prijzen van 180 euro tot ongeveer 550 euro.

Rabôt

Rabôt - The Sur Dress, Tie Dye Capsule. Beeld: Rabôt

Opgericht door ontwerpster Jacqueline Rabot richt Rabôt zich voornamelijk op het gebruik van lokaal ingekochte vintage stoffen, iets wat in alle strak samengestelde collecties terug te zien is. Het in LA gevestigde merk werd gelanceerd in de nasleep van de Covid-19 pandemie in januari 2020, waardoor Rabot gedwongen werd op afstand te werken en de productie uit te besteden aan een naaister in de stad. Ondanks alles hebben de obstakels aan het begin de oprichtster ertoe aangezet haar duurzame overtuiging en ethische praktijken vast te houden en te intensiveren, en ze blijft op bestelling gemaakte collecties uitbrengen, elk geproduceerd in kleine productiehuizen.

De meest recente collectie van Rabôt, de Tie Dye Capsule, bestaat uit zeven stukken, waaronder tops, jurken, een romper en leggings. Alle stukken zijn opnieuw ontworpen en genaaid in LA, en daarvoor is gebruikgemaakt van lokaal gewonnen materialen - voor het grootste deel hergebruikt polyester en spandex. Naast de collectie gebruikt het merk zijn platform ook om vrouwelijke creatieven uit LA in de schijnwerpers te zetten, van regisseurs tot beeldend kunstenaars, die details over hun projecten delen via sociale media en hun eigen website. Elk van hen is vastgelegd in fotoshoots in de nieuwste collecties van het merk.

Rabôt - The Mesh Mimi Cardi, Tie Dye Capsule. Beeld: Rabôt

Verkooppunten

Rabôt heeft groothandelsovereenkomsten met een aantal warenhuizen in de VS, waaronder Fred Segal in Californië, Lisa Says Gah! en Isalis, alsmede Assembly in New York en Felt in Illinois. In Europa wordt het merk verkocht bij Vasquiat, een Spaans platform voor pre-order collecties.

Prijspeil

De nieuwste collectie van Rabôt hanteert een overzichtelijk prijspeil. De twee topjes uit de collectie kosten respectievelijk 175 en 200 euro en de prijs voor de romper bedraagt ook 200 euro. De legging is iets goedkoper, namelijk 150 euro. De drie jurken van het merk kosten 235 tot 370 euro. Naast de kleding zijn de accessoires van Rabôt, waaronder zijden sjaals en slaapmaskers, verkrijgbaar voor 30 tot 95 euro.