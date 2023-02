Luxe labels om in de gaten te houden: 5 schoenenmerken die de categorie hakken verjongen

Nu de verkoop van gelegenheidskleding een stijgende lijn vertoont, gaat het bijpassende schoeisel mee: hakken. Trendgevoelige klanten zoeken mooie schoenen om een avondoutfit af te maken en er zijn nieuwe merken opgestaan om deze sector te verjongen met een frisse blik op de hoge hak. FashionUnited heeft een aantal labels samengebracht die op dit gebied voorop lopen en daarmee degenen zijn die het komende jaar in de gaten moeten worden gehouden.

AM:PM London

AM:PM footwear collection. Image: AM:PM

Twee jaar na de lancering heeft het Londense schoenenmerk AM:PM al erkenning gekregen in de media en daarbuiten voor zijn frisse kijk op klassieke ontwerpen. De collectie damesschoenen brengt comfort in luxeschoenen en het bedrijf integreert een focus op diversiteit, representatie en kwaliteit. Het zijn deze punten die de oprichter van AM:PM, Edna Konadu, in het hele merk heeft ingebracht en in alle aspecten wordt weerspiegeld, van het kleurenpalet tot de manier waarop het bedrijf opereert.

Een van AM:PM's meest recente lanceringen is een exclusieve collectie met Saks. De lijn, getiteld 'Bound', was bedoeld om toegankelijk te zijn voor de Amerikaanse klanten van het merk, die 75 procent van het totale klantenbestand uitmaken. Onder de selectie zijn sleehakken in de kenmerkende neutrale en nude kleuren, en sandalen met veters of enkelbandjes in neontinten. Alle sculpturale schoenen zijn gemaakt van veganistisch leer en schapenleer, dat is verwerkt in de voeringen.

Verkooppunten

AM:PM footwear collection. Image: AM:PM

Momenteel is de nieuwste collectie van AM:PM London alleen verkrijgbaar bij Saks Fifth Avenue. Terwijl het merk vroeger zijn eigen e-commercesite exploiteerde, is deze op dit moment niet beschikbaar, een zet die waarschijnlijk gericht is op het behouden van de exclusiviteit rond de meest recente lancering. In een Instagram-post schreef oprichter Edna Konadu dat 2022 "een van de meest uitdagende jaren" is geweest, waardoor het merk geen SS22-collectie uitbracht om zich op deze meest recente lijn te concentreren.

Prijzen

Schoenen in AM:PM's Saks-lijn blijven over het algemeen rond de 300 euro. De sleehakken met de kenmerkende hak kosten 320 euro, terwijl de sandalen met bandjes voor ongeveer 300 euro worden verkocht.

Pīferi

Pīferi is trots op zijn 100 procent veganistische schoenen en biedt een reeks pumps, laarzen, muiltjes, flats en sandalen die in lijn zijn met het beleid voor sociale en ecologische verantwoordelijkheid. De producten zijn herkenbaar aan het gebruik van een opvallende hak, die in sculpturale vormen een opvallend silhouet creëert. Het merk legt echter een bijzondere nadruk op het gebruik van materialen, en stelt dat het een reeks biogebaseerde, gerecycleerde en "aardebewuste" producten gebruikt in zijn productiemethode. Op zijn website verklaarde Pīferi: "Ons doel is niet alleen om luxe schoenen te creëren; we willen onze klanten ook informeren over wat volgens ons de ultieme luxe is: de luxe om te kiezen om te investeren in items die niet alleen bij je stijl passen, maar ook bij je waarden."

Het Italiaanse merk is opgericht door Alfredo Pīferi, die eerder werkte als hoofd design bij Jimmy Choo en ook functies bekleedde bij Burberry en naast Kanye West. Het schoenenmerk debuteerde in 2020 bij Harrods en bracht zijn trendy looks exclusief naar het luxe warenhuis. Sindsdien is het merk wereldwijd uitgebreid via een retail roll out waarbij het op nieuwe markten is geïntroduceerd. Over zijn ontwerpwaarden zei Pīferi op de website: "Mijn ontwerpen zijn gestroomlijnd en tijdloos. Naar mijn mening begint duurzaam design al bij de eerste schets. Als een paar schoenen tijdloos is, kan het klanten jarenlang begeleiden op hun unieke reis en ontsnappen aan wegwerptrends."

Verkooppunten

Pīferi telt een aantal grote retailers onder zijn groothandelsklanten en heeft ook een eigen e-commerce site. In Europa zijn dat onder meer de Londense Harvey Nichols en Browns en het Italiaanse Silvia Bini. In de VS hebben Neiman Marcus en Nordstrom de collectie van het merk op meerdere locaties, terwijl de schoenen ook te vinden zijn bij Bergdorf Goodman en H. Lorenzo. En Pīferi is inmiddels ook opgenomen in boetieks in het Midden-Oosten en in de online winkel Ounass.

Prijzen

De detailhandelsprijzen van Pīferi variëren naargelang de stijlcategorie. In de meest recente collectie zijn platte schoenen te vinden voor ongeveer 450 euro, terwijl de prijzen van pumps variëren van 500 tot 1000 euro, afhankelijk van het gebruik van materialen en versieringen. Ook de sandalen verschillen duidelijk in prijs: het goedkoopste paar kost 620 euro en het duurste 1100 euro. Deze laatste prijs ligt ook dichter bij die van de laarzen, die tussen de 590 en 1250 euro liggen.

Pīferi Rosalia 165 black satin, campaign imagery. Image: Pīferi

Iindaco

Het Italiaanse schoenenmerk Iindaco werd in 2019 opgericht met als missie het luxeschoenensegment samen te voegen met een circulair economisch model. Het merk is het resultaat van een samenwerking tussen twee ontwerpers met dezeflde visie, Domitilla Rapisardi en Pamela Costantini, die ook de manier van zakendoen in de mode-industrie wilden veranderen. Met hun collecties wil het duo een eco-duurzaam project op gang brengen, waarvan ze hopen dat het de rest van de wereld zal bereiken, met de nadruk op elke levensfase van een product.

Volgens het merk worden al hun schoenen, die typisch gemaakt zijn voor de feestgarderobe, gemaakt met hoogwaardige materialen met eco-duurzame eigenschappen, zoals gerecyclede en recycleerbare hakken, geregenereerde leren binnenzolen of biologisch afbreekbaar leer. Wat het leer betreft: de gebruikte huiden zijn meestal bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie, waarbij de geselecteerde materialen vaak afkomstig zijn van gecertificeerde processen en "duurzame" leerlooierijen.

Voor de SS23-collectie werkte Iindaco samen met de Britse modewinkel Browns aan een reeks sprankelende, metallic looks die geïnspireerd zijn op het contrast tussen vuur en water. De lijn, getiteld 'Euphoria', kwam als een vernieuwde iteratie van een eerdere collectie, met als doel een "meer sexy en verleidelijke aantrekkingskracht" uit te stralen, aldus een persbericht. Tot de ontwerpen behoorden de Helena laars, gemaakt met een milieuvriendelijk patent, en het model Circe, met een gekristalliseerd vuurontwerp in de hiel.

Pīferi Nadja 100 fire crystals, campaign imagery. Image: Pīferi

Verkooppunten

Iindaco beschikt over een vrij uitgebreid retailnetwerk, met verschillende multibrandwinkels die het merk op voorraad hebben. In Italië biedt Luisa Via Roma het merk zowel in de winkel als online aan, net als de Franse Galerie Lafayette, het Britse Browns en Harvey Nichols. Iindaco is ook te vinden op Farfetch en Goxip in Hong Kong, en bij retailers in Dubai en de VS.

Iindaco x Browns capsule collection SS23. Image: Iindaco

Prijzen

De schoenen van Iindaco vallen doorgaans binnen dezelfde prijsklasse. Sandalen met hak kosten ergens tussen 400 en 550 euro kosten en de laarzen worden aangeboden voor 600 tot 900 euro. De platte slip-on schoenen kosten op de website 395 euro.

Iindaco x Browns capsule collection SS23. Image: Iindaco

Western Affair

Tribal Boots in Denim. Image: Western Affair, Instagram

In tegenstelling tot de vorige merken brengt Western Affair een heel nieuwe kijk op de categorie feestschoenen, namelijk door de creatie van op Cowgirl geïnspireerde modellen. Het luxe schoenenmerk, dat is opgericht door Olivia Pudelko en is gevestigd in Londen en Polen, maakt gebruik van geüpcyclede, restvoorraad of vintage materialen om de lijn te creëren. Elke schoen wordt gemaakt in vijf tot tien kleurstellingen, waardoor ze volledig uniek zijn. Pudelko zoekt de materialen zelf uit, waarbij een van haar meest recente collecties afkomstig is van verschillende opslagplaatsen die vintage snijresten en restanten van rollen leveren.

De schoenencollectie van Western Affair varieert van cowgirlmuiltjes met hak tot opvallende laarsontwerpen, waarvan vele lijken op cowboylaarzen, zoals te zien is aan het gebruik van puntige neuzen en typische prints en borduursels. Om de look te verrijken, verjongt Pudelko de stijl door nieuwe versieringen toe te voegen, zoals spikes, gewaagde kleuren of verrassende materialen, waardoor elk van de items een aparte look krijgt. In een gesprek met Vogue zei Pudelko: "Ik wilde minder edgy en meer draagbaar zijn, want dat is wat me meer geluk brengt - echte mensen in mijn schoenen zien."

New collection by Western Affair. Image: Western Affair, Instagram

Verkooppunten

Vanwege het beperkte aanbod van Western Affair zijn de schoenen meestal alleen verkrijgbaar via de eigen website van het merk. Af en toe zijn ze echter ook te vinden bij kleinschalige boetieks en onafhankelijke retailers, zoals Annie's Ibiza en Auné.

Kalda footwear campaign imagery. Image: Kalda

Prijzen

De detailhandelsprijzen van Western Affair vallen meestal binnen de instapprijzen van het luxesegment. De laarzen gemaakt van restvoorraad materialen en soms van schapenhuid, zijn te vinden voor prijzen tussen 370 en 500 euro. De hakken, waaronder muiltjes en sandalen, hebben prijzen van 100 tot 350 euro. De meeste artikelen zijn vaak slechts zeer beperkt verkrijgbaar.

Kalda

Het IJslandse accessoiremerk Kalda heeft de schoentrend op een volledig individualistische manier aangepakt. Het merk werd in 2016 opgericht door Kata Alda en de productie vindt plaats in een fabriek in Portugal, waar alle schoenen worden gemaakt. Het door vrouwen geleide bedrijf heeft een meerderheid van 30 vrouwelijke werknemers, van wie velen er volgens het merk al meer dan 20 jaar werken. ook hier worden de schoenen gemaakt van restleer. In dit geval gebruikt Kalda BioVeg, een productlijn gemaakt van gerecycled polyester van plastic flessen.

Vorig jaar stond Kalda vooraan bij een aantal 'virale' online momenten, namelijk voor zijn Bux Denim Jean Boots, die gespot waren bij Julia Fox, model Elsa Hosk en verschillende TikTok influencers. De schoenen zelf sloten mooi aan bij de DIY-trend die toen de sociale media domineerde, en katapulteerden het merk in het zicht van Gen Z-shoppers. Naast laarzen biedt het merk ook muiltjes en sandalen, die vaak te zien zijn met Kalda's kenmerkende peek-a-boo cut-out. Een reeks handtassen is ook verkrijgbaar via het label.

Kalda campaign imagery. Image: Kalda

Verkooppunten

Kalda opereert vanuit zijn eigen e-commerce winkel en een winkel in Reykjavik, IJsland. Het is echter ook te vinden in het assoriment van een aantal online luxe retailers, waaronder Farfetch, Yoox, Italist, Goxip en ModeSens. Een selectie van Kalda schoenen is verder verkrijgbaar bij kleinschalige of onafhankelijke retailers, zoals Fashiola en The Maison Muguet.

Prijzen

Kalda's pumps en muiltjes kosten doorgaans 100 tot 450 euro, afhankelijk van de gebruikte materialen en de complexiteit van het model. De enkellaarsjes, kuit- en knielaarzen, inclusief die met uitsparingen en gespen, kosten tussen 420 en 550 euro. De sandalen kosten 350 euro. De tassen van Kalda hebben een vergelijkbare prijs als de schoenen. De riemtassen kosten ongeveer 290 euro, de schoudertassen ongeveer 400 euro.