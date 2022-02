Luxe materialen en een vleugje romantiek: mannenmodemerk Ampère draait om creativiteit

Een gebreide polo met een jacquarddessin van de Amsterdamse grachtengordel of een jas geborduurd met een motief van William Morris: wie dacht dat mannenmode eentonig was, kent Ampère nog niet. Het jonge Amsterdamse mannenmodelabel creëert hoogwaardige ‘streetstyle’ kledingstukken met luxe materialen, rijke stofbewerkingen én een vleugje romantiek. Een frisse tegenhanger van het minimalisme dat al seizoenenlang hoogtij viert.

Ampère klinkt – door het accent op de e – Frans in de oren. Een goede naam voor een merk met internationale ambities. Toch wordt het bedrijf gerund door drie Nederlandse modeondernemers: Randy Hoogeweegen, Koen van Meersbergen en Aleks Kuijpers (zie kader). Niet toevallig heeft de merknaam dezelfde beginletters als Amsterdam, de stad die voor hen een belangrijke inspiratiebron is. “Alle drie zijn we ‘import-Brabanders’, aangetrokken door de energie die Amsterdam uitstraalt”, vertellen Hoogeweegen en Kuijpers in een video-gesprek met FashionUnited. “Vanwege de creatieve vibe die hier hangt is dit een geweldige stad om te wonen en werken en internationaal staat Amsterdam goed op de kaart.”

Exclusief, vernieuwend en toch ‘street’

Authentiek is misschien wel het beste woord om Ampère te omschrijven. Waar het modebeeld voor de man de afgelopen jaren overwegend clean is, met een kleurenpalet dat wordt gedomineerd door donkerblauw, zwart en grijs, is Ampère juist een tegenhanger van dat minimalisme. Elke collectie bevat gedetailleerde ontwerpen met een sterke focus op hoogwaardige stoffen, borduursels en jacquardtechnieken die allemaal ‘in house’ worden ontwikkeld. Creativiteit en experiment liggen aan de basis van het merk. “In vrouwenmode is het heel gebruikelijk om verfijnde technieken zoals borduursels en trims toe te passen, in het mannenmodesegment veel minder”, vertelt Kuijpers. “Zo is het idee ontstaan om een high-end mannenlabel neer te zetten met een luxe, romantische uitstraling, dat toch ‘street’ blijft door de wijde, boxy snit van de kledingstukken, waarbij we ook vaak spelen met de lengte.”

Beeld: Ampère FW22, via Ampère.

Een vernieuwend idee waar vraag naar is, zo blijkt: “In onze thuisbasis Amsterdam slaan onze producten goed aan, maar omdat we in een nichemarkt opereren hebben we een internationale focus”, vertelt Hoogeweegen. “We bedienen een specifieke klant, die verspreid is over de wereld. Vandaar dat we voor onze wholesale-activiteiten per land op zoek gaan naar de juiste agenten.” Begin deze maand stond Ampère met een stand op modevakbeurs Revolver in Kopenhagen. “Een mooi opgezette, luxe beurs waar we goed hebben kunnen laten zien wat we in huis hebben en waar we voor staan”, vult Kuijpers aan. “We hebben veel geïnteresseerde retailers gesproken en ter plekke ook een aantal nieuwe Nederlandse klanten binnengehaald.” Tussen de exposanten sprong Ampère er naar eigen zeggen op creatief vlak uit. Voor de drie ondernemers een mooie bevestiging dat ze de juiste koers varen.

Lang leve de creatieve vrijheid

Met alle drie zo’n tien jaar ervaring in de modebranche én elk hun eigen expertise hebben de drie ondernemers de taken binnen het bedrijf goed verdeeld. Die rolverdeling is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan, vertelt Hoogeweegen: “Koen doet de buying en is verantwoordelijk voor het inkoopproces van de collectie, Aleks is de productspecialist en zelf houd ik mij bezig met de marketing en sales. Zo heeft ieder van ons heeft zijn eigen knowhow en kunnen we elkaar ook niet controleren, wat erg prettig werkt. Een mooie verdeelsleutel.” Dat ze hiernaast alle drie een goedlopend bedrijf runnen en dus niet van afhankelijk zijn van het succes van Ampère, komt de creatieve vrijheid ten goede. “We zijn het merk in 2020 gestart, toen onze winkels noodgedwongen waren gesloten . We dachten: in plaats van op de rem te gaan staan, gaan we er juist vol gas tegenaan om iets neer te zetten dat er in de markt nog niet was.”

Beeld: Ampère FW22, via Ampère.

De collectie bestaat onder andere uit broeken, oversized hoodies, T-shirts, overshirts, jassen en accessoires zoals petten, mondmaskers, tote bags en sokken. “Binnen de collectie werken we met productthema’s die kunnen bestaan uit borduursels en jacquards”, vertelt Kuijpers. “Zo komt een 3D-borduursel bijvoorbeeld terug op een overshirt met korte mouwen, een bucket hat, een short en een tas. We denken heel erg in looks en sets. Dat geeft ook vanuit stylingoogpunt veel mogelijkheden, want hierdoor sluiten de items goed op elkaar aan.” Elke collectie is ontwikkeld vanuit een overkoepelend thema. De herfst-wintercollectie 2022 gaat over ontsnappen uit de werkelijkheid en vluchten naar het paradijs. Inspiratie vormde het werk van textielontwerper en dichter William Morris (1834-1896), één van de belangrijkste figuren van de Britse arts-and-craftsbeweging. Delen van zijn gedicht ‘The earthly paradise’ zijn terug te zien in de collectie, net als elementen uit Morris’ beroemde textielontwerpen.

Hommage aan Amsterdam

Campagnevideo’s bij de collectie zorgen voor een dialoog met de consument. “Voor elke collectie zoeken we ambassadeurs, die we in dit geval vragen stelden als: wat betekent ‘het paradijs’ voor jou? Voor de één is dat schilderen, voor de ander breakdance”, aldus Hoogeweegen. “Innovatieve marketing is voor ons dé manier om met ons publiek te communiceren. Door samenwerkingen op te zoeken met artiesten of andere merken, kunnen we onze merkboodschap nog sterker overbrengen. Onze binding met Amsterdam blijft daarbij een terugkerende factor. We zijn het merk hier gestart, we houden van deze stad en het merk is in zekere zin echt een ‘hommage to the city’.

Beeld: Ampère FW22, via Ampère.

Op wat voor retailers richt Ampère zich? Hoogeweegen: “Winkelconcepten die onze passie voor mooie producten delen. Het is fijn als zij een mooie merkenmix voeren, maar daar staren we ons niet blind op. Belangrijker vinden we dat onze toekomstvisies op elkaar aansluiten. Dat de ondernemer een kant op groeit waar wij ons in herkennen. Voor herfst-winter 2022 gaan we richting de vijftien retailers in Nederland en België, waaronder Calico Jack, Van Dijk, Rewind en About - lifestyle for men.” De collectie van Ampère heeft een prijsrange vanaf 85 euro voor een T-shirt met geborduurd logo op de borst tot 700 euro voor een reversible wollen jas. Alle jerseys en sweats zijn gemaakt van biologisch, GOTS-gecertificeerd katoen en de productie vindt overwegend plaats in Europa. “We houden onze set-up zo dicht mogelijk bij huis, dat is niet alleen duurzaam, maar ook economisch gezien interessant. De lead times voor samples zijn daardoor korter. Onze focus ligt echt op kwaliteit, creativiteit en materiaalontwikkeling. Zo werken we nu aan een mooie bottom gemaakt van hennep en geverfd zonder schadelijke chemicaliën.

Sinds kort heeft Ampère een agent voor Frankrijk om ook daar de komende tijd te groeien. Daarnaast lopen er gesprekken met agenten in andere landen zoals Scandinavië en Engeland. “Onze doelstelling voor de komende anderhalf jaar is om op een slimme manier te groeien zonder een markt te verzadigen. Daar is het product ook niet naar”, aldus Hoogeweegen. “We zitten nu in een groeifase in de Benelux en willen uitbreiden naar zo’n veertig winkels in Europa. Om onze e-commerce en online community te vergroten, hebben we sterke retailers nodig. Het werken met agenten in verschillende landen is daarvoor de ideale strategie.”

Eind vorig jaar opende Ampère een eerste pop-upstore aan de Elandsgracht in Amsterdam. Dat bleek een goede manier om direct met de eindconsument in contact te komen en te zien hoe mensen op het product reageren. En dus volgt er van 7 tot en met 13 maart een tweede pop-up, ditmaal aan de Gerard Doustraat. “Door af en toe een week lang op een toffe locatie neer te strijken kunnen consumenten, maar ook journalisten en influencers, kennismaken met de collectie. Zien hoeveel liefde er in elk product is gestopt. En voor ons is het een goede manier om feedback te krijgen. Experiment blijft voor ons heel belangrijk”, besluit Kuijpers. “We willen onze producten constant blijven doorontwikkelen en verbeteren.”

Hoe het allemaal begon Ampère is in 2020 ontstaan vanuit een gemis in de markt. Sinds 2015 runnen Randy Hoogeweegen en Koen van Meersbergen samen twee kledingwinkels in Amsterdam, About - lifestyle for men. Het assortiment is een mix van streetwear en menswear in het luxe segment met merken als Filippa K, Filling Pieces, Isabel Marant, New Balance en Won Hundred. In het aanbod zagen ze ruimte voor een mannenlabel met een rijk uitgewerkt stoffenbeeld. Hoogeweegen: “Aleks ken ik van de opleiding TMO. Vanuit daar zijn we allebei onze eigen weg ingeslagen: ik koos voor de retail, hij richtte zijn eigen design- en productiebedrijf op, Workingmenblues, waarmee hij veel ervaring heeft met het ontwikkelen van luxe stoffen en borduurtechnieken. We hebben altijd contact gehouden en ergens in ons achterhoofd altijd met het idee gespeeld om onze kennis en expertise samen te voegen. Want hoe cool is het om iets te starten waarbij je van A tot Z invloed hebt op het eindproduct? Het resultaat is Ampère.”

Beeld: Ampère FW22, via Ampère.