LVMH Prize kondigt Savoir-Faire Prize aan en opent aanmeldingen voor 2024

De elfde editie van de LVMH Prize is geopend voor aanmeldingen, zo kondigt het Franse luxeconcern LVMH aan in een persbericht. Naast de bestaande LVMH en de Karl Lagerfeld prijs wordt de Savoir-Faire Prize toegevoegd, een prijs voor uitmuntendheid in vakmanschap, technische innovatie en duurzaamheid, zo is in het persbericht te lezen.

De winnaar van deze nieuwe prijs zal naar huis gaan met tweehonderdduizend euro en een jaar lang mentorschap (begeleiding) van de LVMH teams. Dat is dezelfde prijs als de winnaar van de Karl Lagerfeld Prize wordt toegekend. De hoofdprijs van de competitie is de LVMH Prize for Young Designers, een belangrijke aanmoedigingsprijs voor modeontwerpers onder de veertig jaar. De winnaar krijgt een geldbedrag van vierhonderdduizend euro, een jaar lang mentorschap van het concern en toegang tot het netwerk van de luxemodegroep. Eerdere winnaars van laatstgenoemde zijn onder meer Setchu van Satoshi Kuwata, Thebe Magugu, Marine Serre en Marques Almeida.

Inschrijvingen voor de 2024 editie sluiten op 7 januari 2024. Op 29 februari en 1 maart zijn de semi-finales.