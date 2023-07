Lyle & Scott levert kosteloos voetbaltenues voor amateurclubs

Het Schotse merk Lyle & Scott gaat voetbaltenue sets aanbieden voor amateurclubs, dat kondigt het aan in een persbericht. Onder de campagne ‘Kits for clubs’ gaat het merk teams ondersteunen die worstelen met financiële problemen door de kosten van nieuwe tenues weg te nemen. Daarnaast is het initiatief een eerbetoon aan het 150-jarige erfgoed van het merk, waarin voetbal een grote rol speelt.

Veel leden van de kleine amateurvoetbalverenigingen moeten vaak eigen geld inleggen om de clubs in leven te houden omdat er een tekort is aan geld dat van bovenaf naar het amateurvoetbal gaat, legt het merk uit in hun persbericht.

“We willen helpen om de stress te verlichten die een nieuw tenue aanschaffen kan veroorzaken bij ouders en gezinnen. Sport moet geen keuze zijn; het moet een recht zijn. We willen een fundamentele verandering teweegbrengen om voetbal beschikbaar te maken voor iedereen, waar dan ook”, deelt Ben Gunn, Lyle & Scott, Brand & Marketing Director, in het persbericht over de lancering van Kits for Clubs.

“Een team dat ook een volledige, bijpassende outfit draagt, voelt zich geweldig en creëert daarmee een teamgevoel. Het geeft vertrouwen, ongeacht het niveau en het wekt een gevoel van trots op, waarvan we bij Lyle & Scott weten dat het zo belangrijk is bij het spelen van het populairste spel ter wereld.”

Om te beginnen investeert het merk een miljoen pond (1,15 miljoen euro) in het initiatief. De tenues worden in eigen huis ontworpen en met de hand afgewerkt in het Schotse Hawick, de thuisstad van het merk.

Teams kunnen hun favoriete tenue kiezen uit een reeks shirts die zijn ontworpen, met aanpassingen voor individuele rugnummers en clubemblemen. Er is keuze uit een Argyle-patroon, een op distels geïnspireerd ontwerp, of meer klassieke ontwerpen. Voor nieuw gevormde teams die nog geen clubwapen hebben, zal Lyle & Scott samen met de club een clubwapen ontwerpen.

Clubs kunnen de voetbaltenues aanvragen door op de Lyle & Scott website een kort formulier in te vullen met het verhaal van hun club. Een expertpanel beoordeelt elke aanvragen afzonderlijk voordat wordt besloten welke teams de gratis Lyle & Scott voetbaltenues ontvangen.

Elke club, “of het nu gaat om vijf, zeven of elf per team, freestylers, pubteams of midweekse voetballers”, wordt uitgenodigd de tenues aan te vragen.