Madewell lanceert duurzame athleisure-collectie MWL

Madewell, een casual merk van de Amerikaanse J. Crew Group, lanceerde vandaag een athleisure-collectie. De lijn, genaamd MWL, bestaat uit hoodies, sweaters, crewnecks, T-shirts, colour-blocking looks en trainingsbroeken van ribstof. Vooralsnog bestaat de collectie uit 25 stijlen.

Athleisure, oftewel vrijetijdskleding, is één van de grootste modetrends. “Eerlijk gezegd hoorden we al vóór de pandemie via onze Madewell Group Chat crowdsourcing over wat klanten precies zochten bij Madewell – er was behoefte aan meer athleisure-kleding. We doen veel aan crowdsourcing binnen onze Madewell-gemeenschap”, vertelt CEO Libby Wadle aan WWD.

‘Collectie te combineren met reguliere Madewell-lijn’

MWL staat voor ‘make weekends langer’, een speelse verwijzing naar de merknaam Madewell. De collectie is volgens het bedrijf zo ontworpen dat de stukken kunnen worden gecombineerd met de reguliere collectie jeans, sweaters en blazers van Madewell. Hoewel MWL een dameslabel is, zitten er ook een paar herensweaters in de collectie.

Volgens Wadle heeft elke stof die is gebruikt voor de nieuwe athleisure-collectie een duurzaam component. Zo noemt ze als voorbeeld een superzachte, geborstelde stof gemaakt van recyclebaar polyester die mooi in vorm blijft, een ribstof van biologisch katoen en een sweatstof die is gemaakt van 85 procent biologisch katoen en 15 procent gerecycled polyester, die licht genoeg is om laagjes mee te creëren.

Op de website van Madewell krijgt MWL een eigen pagina, hoewel items uit de lijn worden afgewisseld met de rest van het Madewell-assortiment. Ook in de fysieke winkels van Madewell wordt MWL weergegeven in de etalages en bepaalde gedeeltes in de winkel, terwijl de stukken tegelijkertijd worden afgewisseld met andere Madewell-stijlen om de consument aan te moedigen de collecties te combineren.