Maison Lab helpt retailers en biedt webshop aan om voorraden te verkopen

Een groot deel van de retailsector is volledig stil komen te liggen, nadat winkeliers hun fysieke winkels moesten sluiten door de uitbraak van het coronavirus. Zowel sectororganisaties als Mode Unie roepen daarom consumenten op om zo veel mogelijk bij Belgische webshops te kopen en zo de Belgische economie te steunen. Maar veel retailers hebben naast hun fysieke winkels geen online webshop. Hoe moeten ze dan hun voorraad verkopen? Online Fashion Outlet Maison Lab biedt hiervoor een oplossing. Onder andere retailers zonder webshop kunnen nu hun voorraad verkopen via het platform van Maison Lab.

Het idee kwam van een leverancier. Die vertelde dat veel retailers met een voorraadoverschot zitten, terwijl de voorraad van Maison Lab juist slinkt door de stijging van het aantal verkopen via hun webshop. De klant kan weliswaar niet naar buiten, maar shopt nog graag vanuit ‘zijn kot’. Dit is hét moment om outside the box te denken, en samen de handen in mekaar te slaan. “De retail heeft het nu erg moeilijk, dus het is essentieel om samen te werken. We trekken allemaal aan hetzelfde touw op dit moment en moeten er samen op de lange termijn uitkomen,” aldus buyer manager Samira Labyed bij Maison Lab. Daarom is Maison Lab op zoek naar partners waarmee de webshop aangevuld kan worden om stock te verkopen en verlies te beperken.

“Wij bieden onze webshop Maison-Lab.com als platform aan voor vele merken en winkeliers. Degene die voorraden heeft, kan met hun voorraden bij ons terecht. Wij zullen deze uploaden op onze site om te verkopen via dropshipment.” Er hebben zich al verschillende merken aangesloten bij het platform die nu succesvol hun voorraden verkopen via de webshop van Maison Lab, zoals Fabienne Chapot, Ted Baker, Drykorn, Birkenstock, Garcia, Komono en Paul’s Boutique. Het is een win-win voor beide partijen, en bovendien ook voor de klanten.

Maison Lab doet dan ook de oproep aan andere retailers zich aan te sluiten bij de webshop. Dit is de mogelijkheid om van je voorraad af te komen en zo de retailsector draaiende te houden. Alle retailers die opereren in de kleding, schoenen of accessoire branche kunnen zich aansluiten, zolang de voorraad maar meteen beschikbaar is.

Heeft u voorraad die u wilt verkopen? Wij helpen u graag. Voor meer info en interesse neemt u contact op met:

Samira Labyed

[email protected]

0032 487 528 834

Samen komen we hier uit!