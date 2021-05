Mango lanceert 3D-geprinte accessoires collectie

Beeld: Mango

Spaanse moderetailer Mango heeft een nieuwe capsulecollectie gelanceerd met accessoires die zijn gemaakt met behulp van 3D-printtechnologie.

De collectie is exclusief te koop via de webwinkel van Mango en verkrijgbaar in de meeste landen waar het bedrijf actief is. De collectie bestaat uit zeven stuks: een tas, sandalen, een halsketting en vier sieraden.

De items in de collectie zijn gemaakt met behulp van geprinte TPU (thermoplastisch polyurethaan), dat volgens Mango zowel duurzaam als recyclebaar is "gezien het feit dat het is gemaakt van materialen van plantaardige oorsprong met natuurlijke kleurstoffen". De 3D-printing methode zorgt er ook voor dat tijdens het maakproces geen afval wordt geproduceerd.

Mango werkte voor de collectie samen met 3D-printing modebedrijf Comme des Machines. De twee bedrijven werkten voor het eerst samen in februari 2020, toen Mango zijn eerste collectie lanceerde die was geprint met behulp van 3D-technologie. Die collectie bestond toen alleen uit sieraden.

Een belangrijk thema van deze nieuwe collectie is een madeliefje, een veelvoorkomend beeld in Mango's lente/zomer '21 collectie.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.