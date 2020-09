Mannenmode Catwalktrends in Voorjaar/Zomer 2021

Ontwerpers bevinden zich in een tijd van bezinning en zoeken naar betekenis met doordachte ontwerpen met een ingetogen karakter als gevolg. Strakke en bedachtzame looks kregen een creatieve draai of verwezen naar de buitenwereld, waarbij mondiale culturen werden gevierd en verenigd.

Trendstop presenteert de belangrijkste thema’s die voorkwamen in de Voorjaar/Zomer 2021 Fashion Weeks voor mannen.

Kunstige Utility

De heropleving van creativiteit en handarbeid blazen de langdurige utility-trend nieuw leven in. Functionele silhouetten en duurzame stoffen zijn bewerkt met handgetekende potloodlijnen, panelen van collages, en borduursels waarmee een weloverwogen decoratief element wordt toegevoegd aan utilitaire esthetiek.

Verheven Klinische Sport

Sportkleding krijgt voor SS21 een nieuwe look met een frisse klinische zuiverheid. Strakke lijnen en top-tot-teen wit benadrukken de frisse, onverwachte details zoals plooien. Afbeelding zijn subtieler met gebruik van doordachte plaatsingen, fijnere lijnen en minder opvallende kleuraccenten.

Etnische Expressie

Hoewel reizen ingeperkt is, behouden ontwerpers hun reislust en wenden zich tot mondiale culturen voor inspiratie. Tegelprints, paisleyprints en schilderachtige strepen, toegepast op textuurmatige stoffen in vervaagde sepia-achtige tinten, verwijzen naar historische periodes van reizen.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.