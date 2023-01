Mannenmode inkoop tips voor FW23

Het assortiment herenkleding op design niveau is nog nooit zo divers geweest. Of het nu gaat om maatkleding, streetwear of outdoor, er zijn talloze opties waaruit inkopers kunnen kiezen. Bij aanvang van het inkoopseizoen voor najaar 2023 zijn hier de belangrijkste stijlen om naar uit te kijken.

Maatwerk

Kijk in het FW23-seizoen uit naar scherp getailleerde pakken en separates: brede schouders, ingewerkte tailles en double-breasted silhouetten doen het goed. Hier zijn enkele recente voorbeelden.

Dior Homme FW22

Image: Dior Homme FW22/Launchmetrics Spotlight

Van Kim Jones, een grijs geruit DB jasje met witte stiksels onder de revers en omlijning van de naden over een casual broek.

Egonlab FW22

Image: Egonlab fw22/Launchmetrics Spotlight

Florentin Glémarec en Kevin Nompeix showden een driedelig geel geruit pak met kimono-achtige sluiting, geplooide rok en rechte broek.

Prada FW22

Image: Prada fw22/Launchmetrics Spotlight

Van Miuccia Prada en Raf Simons, een overjas met brede schouders, een ingewerkte taille en een verborgen sluiting.

Street Style

Diesel ss23

Image: Diesel ss23/Launchmetrics Spotlight

Double denim a.k.a. de 'Canadese smoking' is nog steeds een sterke look voor FW23. Glenn Martens toonde een tweedelige 'sweatsuit' uitgevoerd in blauw ombré denim.

Moschino pre-fall 23

Image: Moschino pre-fall 23/Launchmetrics Spotlight

De dood van Vivienne Westwood zal waarschijnlijk leiden tot een heropleving van de stijlen uit het punktijdperk. Verschillende ontwerpers hebben het genre al verkend. Jeremy Scott creëerde verschillende neo-punk outfits, waaronder een rode en zwarte geruite broek met een bijpassend jasje, een sweatshirt met capuchon en een gigantische veiligheidsspeld als accessoire.

Givenchy pre-fall 23

Image: Courtesy, Givenchy pre-fall 23

Felgekleurd denim is trending voor FW23. Matthew M. Williams toonde een oranje denim blouson jasje met een zwarte bies en bijpassende jeans.

In de buitenlucht

Vaak aangeduid als 'Gorpcore', zijn outdoor stijlen de laatste seizoenen overheersend geworden in veel designer collecties. Deze trend zal zich in het seizoen FW23 voortzetten. In de bovenkleding zijn de puffer-looks onverslaanbaar waarbij voorgaande seizoenen volop inspiratie bieden.

Alyx FW22

Image: Alyx fw22/Launchmetrics Spotlight

Matthew M. Williams toonde een zwarte fleece sweater afgezet met maraboe, onder een lange nylon jas en een korte jas, beide in olijf kaki.

Dolce & Gabbana FW22

Image: Dolce & Gabbana fw22/Launchmetrics Spotlight

Looks beïnvloed door skikleding zullen dit seizoen belangrijk zijn. Dit pufferjack in neongeel nylon met bijpassende broek is een goed voorbeeld van waar u op moet letten.

DSquared2 FW22

Image: DSquared2 fw22/Launchmetrics Spotlight

De Caton-tweeling toonde een intarsia trui in een gekleurd patroon en een broek met oversized balgzakken. Dik gebreide truien en cargo pocket broeken zoals deze, zullen ook in het FW23 seizoen nog actueel blijven.

Dit artikel is vertaald uit het Engels.