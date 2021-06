Mannenmode: Labels to watch

Ten tijde van thuiswerken, versoepelde kledingvoorschriften en vergaande egalisering is het hoog tijd om mannen, en een ieder die zich graag op masculiene wijze kleedt, te bevrijden van het beperkende mannen keurslijf.

Een mooi voorbeeld van hoe sommige helden geen cape dragen maar een rok, zijn enkele mannelijke leraren uit Spanje die, uit solidariteit met een leerling die van school werd gestuurd omdat hij een rok droeg in de klas, nu ook rokken dragen in hun lessen. De hashtag #ClothesHaveNoGender (#LaRopaNoTieneGenero) vat goed samen wat deze moderne dresscode inhoudt: alles mag! En ook als het wel een klassiek pak met stropdas is, heren, ga ervoor!

Tokyo James

Tokyo James is een Nigeriaans-Brits luxe modemerk dat in 2015 is opgericht door Iniye Tokyo James. Voor zijn collecties, ontwikkeld tussen Londen en Lagos, gebruikt hij traditionele Saville Row tailoring als uitgangspunt en breekt met die traditie door onconventionele kleur- en materiaalkeuzes. Hierdoor heeft James wereldwijd een snelgroeiende groep fans gekregen. De FW21-collectie, getiteld "Ogidi Okunrin" (De Sterke Man), werd officieel gelanceerd tijdens de Milan Fashion Week in januari.

Doelgroep

“Het merk Tokyo James spreekt de moderne man aan door stukken te creëren die gemakkelijk kunnen worden vertaald en gecureerd in tijdloze kledingstukken voor verschillende generaties, die ook van de ene generatie op de andere kunnen worden doorgegeven. In de kern creëert Tokyo James onverwachte stukken met culturele aspiraties,” aldus het PR bureau. “Wanneer we het merk introduceren bij retailers, zoeken we naar retailers die ons merk het beste vertegenwoordigen. We zoeken retailers die het merk begrijpen en unieke, levendige en avant-gardistische mode aanbieden, zodat ons merk goed past bij de andere ontwerpers die worden verkocht."

Detaillisten/agentschap

Het merk werkt momenteel samen met het verkoopagentschap Ithaki Paris. Retailpartners zijn: Dover Street Market ( New York / LA), Garage Paradis (Parijs), Browns (Londen), The Folklore ( New York), Temple Muse ( Nigeria)."

Prijspeil (detailhandel)

Prijzen variëren van 175 tot 3000 pond, of ongeveer tussen 200 tot 3500 euro.

Bluemarble

Bluemarble is een herenkledinglabel dat in 2018 is opgericht door Anthony Alvarez en gevestigd is in Parijs. Elke collectie neemt Alvarez de Bluemarble-esthetiek als start en richt zich op een andere stad of plaats voor inspiratie. Het gaat vaak om een smeltkroes, erfgoed of subculturen, en invloeden overgenomen uit andere delen van de wereld. Elk seizoen stelt Bluemarble een complete garderobe samen die een nieuw paradigma belichaamt, gebouwd op de nieuwe waarden van de hedendaagse mannenmode.

Doelgroep

Iedereen! De overeenkomsten tussen wereldculturen en de levendigheid van hun jeugdscenes vormen de kern van Bluemarble's inspiratie.

Detaillisten/agentschap

Selfridges Londen, Printemps Parijs, Selfridges Online, 24 Sevres Online en The Webster New York, onder anderen.

Prijzen

Jassen en mantels vanaf 390 euro, gebreide kleding vanaf 210 euro, broeken en shorts vanaf 240, overhemden vanaf 280 euro, T-shirts vanaf 75 euro, hoodies vanaf 180 euro.

Weber+Weber

Oostenrijkse herkomst ontmoet Italiaans vakmanschap: Weber+Weber is een hoofdrolspeler in de nieuwe herenmode, het merk ruilt formaliteit in voor comfort. Voortbouwend op Boiled Wool, een in-house ontwikkeling die Weber+Weber gebruikt, is de WW Travel Blazer van gekookte wol een producticoon voor het merk geworden.

"De look is on point, vooral omdat er op dit moment weinig vraag is naar reguliere confectie. Maar je kunt een Weber+Weber Travel Luxe jasje gemakkelijk dragen met een spijkerbroek, maar ook naar een belangrijke werkbespreking. Het comfort dat inherent is aan Weber+Weber jassen is elementair," zegt Matthias Schwarte, die het Weber+Weber merk vertegenwoordigt in Duitsland en Oostenrijk met zijn agentschap Schwarte in München.

Doelgroep

"Weber+Weber richt zich op fijnproevers. Winkels die echt verstand hebben van goede herenmode." Het merk richt zich ook op mensen met persoonlijkheid die hun individualiteit tot uitdrukking brengen via hun kleding. Zij hechten veel waarden aan betere kwaliteit, meer verfijnde materialen en hoger comfort.

Voorraad / agentschap

Weber+Weber wordt in Duitsland en Oostenrijk gedistribueerd door het Schwarte agentschap, in Zwitserland is Mirjams Fuchs met het MPH agentschap verantwoordelijk voor de hoge positionering van het merk. Daarnaast heeft Weber+Weber een in-house sales manager voor de DACH regio, Julia Mehnert.

Het merk wordt verkocht bij 160 vooraanstaande retailers zoals Braun Hamburg, Lodenfrey München, Gränicher in Luzern, Sagmeister Der Mann Bregenz of Schnitzler in Münster. Internationaal behoren Trunk Clothiers in Londen en Zürich tot de top accounts.

Prijspeil (detailhandel)

Met prijsklassen van 500 tot 700 euro voor colberts is Weber+Weber gepositioneerd in het premium herenmode segment.

Valette Studio

Pierre-François Valette lanceerde zijn merk in 2020 in Parijs na een opleiding aan de Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Atelier Isabel Marant en een opleiding bij Maison Saint Laurent. De focus op handwerk, creatieve aanpak en vakmanschap, combineert hij met een bijzonder verlangen naar het vertellen van verhalen, evenals kunst en podiumvoorstellingen.

Valette Studio streeft naar een frisse herinterpretatie van mannengarderobes, met respect voor een klassieke constructie, door deze te verzachten om de silhouetten een eigentijdse look te geven. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gebruikte materialen, waarvan vele een duurzame dimensie hebben en stilistisch bijdragen aan elk van de voorgestelde stukken die zowel vrouwen als mannen aanspreken. Valette Studio vertelt complete verhalen en combineert accessoires met haar prêt-à-porter kleding: handgebreide tassen, sjaals en hoeden, riemen en dassen.

Voorraad/agentschap

Tot nu toe alleen verkrijgbaar op de eigen website van het merk.

Prijzen

Broek vanaf 495 euro, overhemd vanaf 350 euro, colbert vanaf 975 euro, T-shirt vanaf 169 euro.

Dit artikel is vertaald uit het Duits.