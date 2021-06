Mannenmode Resort 2022-trends

Trendstop presenteert aan lezers FashionUnited de eerste beelden van de belangrijkste Herenmode Resort 2022-collecties.

De Resort 2022-collecties voor heren richtten zich op de wereld na de lockdown. Mondiale inspiratiebronnen, een herontdekking van het eigen culturele erfgoed en samenwerkingen tussen de continenten, zelfs nu reizen naar het buitenland lastig is, illustreerde het inclusieve standpunt dat ontwerpers namen. Belangrijke thema’s zoals genderfluïditeit en het doorbreken van stereotypische modetaal werden ook onderzocht, alsook de nostalgie naar de kindertijd die veiligheid en comfort biedt in onzekere tijden.

Balmain

Olivier Rousteing vond inspiratie in zijn Afrikaanse en Midden-Oosterse afkomst. Losse silhouetten van wandtapijtstoffen en bewerkte traditionele prints en motieven werden gecombineerd met hoeden met kettingranden die verwezen naar de Franse zangeres Dalida en de Parijse thuisbasis van de ontwerper. De smeltkroes-esthetiek van de collectie vierde de identiteit van zowel de individu als de wereldburger.

Louis Vuitton

Virgil Abloh en de Japanse streetwear-ontwerper Nico herenigden voor een tweede samenwerking, waarbij ze zich concentreerden op authenticiteit en wat ze van mode willen, met elementen van hun eigen karakters en levensstijlen in de collectie. Door de iconografie van Nico te combineren met het iconische LV-monogram op denim, poncho’s, Amerikaanse werkkleding, Brits maatwerk en Japanse kimono’s, werd een verwijzing gemaakt naar hoe de collectie was ontstaan over verschillende continenten en als gevolg van de achtergronden van de ontwerpen.

Thom Browne

Belangrijke seizoenstrends werden ook toegepast in gebreide poncho’s en wandtapijt-achtige technieken. Thom Browne koos voor een meer genderfluïde benadering met een collectie rokken, kilts en cropped overhemden die speelden met traditionele ideeën over wat nou eigenlijk mannen- en dameskleding is. De ontwerper hield ook rekening met mondiaal reizen en de fascinatie die hij als kind had voor speelgoed propellervliegtuigen, boten en vliegers schemerde door in de vliegtuigvormige tassen en nautische petten.

