Mannenmode SS26: De 10 belangrijkste items op een rij

Voor het herenmode seizoen SS26 is ‘smart casual’ de perfecte balans tussen tailoring en activewear. Het is een sector die sterk beïnvloed lijkt te worden door de varsity- en preppy-trends, met een knipoog naar de Amerikaanse stijl van de jaren vijftig. Hier zijn tien belangrijke items voor elk SS26-assortiment.

Het windjack

Credits: 8ON8 Studio SS25/©Launchmetrics/spotlight

Een lang, smal silhouet met praktische details en grote zakken, uitgevoerd in technische stof in sterke kleuren zoals rood, geel of groen. Draagbaar met andere praktische kledingstukken zoals shorts en broeken.

Gezien bij: 8ON8 Studio SS25.

Het geruite jack

Credits: Ami SS25/©Launchmetrics/spotlight

Een slank geruit jack van linnen of katoen in lichte kleuren, te combineren met diverse broeken, waaronder jeans en broeken met een tonvormige pijp.

Gezien bij: Ami SS25.

De lichtgewicht trui

Credits: Amiri SS25/©Launchmetrics/spotlight

Truien met ronde en hoge V-hals, gemaakt van wol of katoen met ajourdetails, te dragen met shorts of pantalons.

Gezien bij: Amiri SS25.

De broek met opgerolde pijpen

Credits: Dolce & Gabbana SS25/©Launchmetrics/spotlight

De broek met opgerolde pijpen kan gemaakt zijn van linnen, katoen of lichtgewicht wol, met een geplooide voorkant en een tonvormig silhouet. Deze broek past goed bij overhemden in jaren vijftig-stijl.

Gezien bij: Dolce & Gabbana SS25.

Het oversized letterman-jack

Credits: Doublet SS25/©Launchmetrics/spotlight

Varsity-stijl letterman-jacks, gemaakt van wol, krijgen een oversized silhouet en details. Contrasterende kleuren werken goed. Te combineren met jeans of joggingbroeken.

Gezien bij: Doublet SS25.

De gebreide rugbytop

Credits: Fendi SS25/©Launchmetrics/spotlight

Gebreide rugbydetails, zoals brede strepen, een polokraag, badges en emblemen, contrasteren in primaire en neutrale kleuren. Te dragen met kaki broeken of shorts.

Gezien bij: Fendi SS25.

De bedrukte knielange short

Credits: Mountaineering SS25/©Launchmetrics/spotlight

Baggy shorts vallen tot op de knie en zien er het best uit in levendige prints. Te combineren met een windjack of rugbytop.

Gezien bij: Mountaineering SS25.

Het gebreide jack met ritssluiting

Credits: Sacai SS25/©Launchmetrics/spotlight

Het jack met ritssluiting krijgt een update in gebreid materiaal. Intarsia-patronen ogen fris. Te combineren met jeans of rechte broeken.

Gezien bij: Sacai SS25.

De lichtblauwe denim jeans

Credits: Bluemarble SS25/©Launchmetrics/spotlight

Rechte jeans zien er fris uit in een lichtblauwe wassing en met asymmetrische details. Te combineren met gelaagde T-shirts.

Gezien bij: Bluemarble SS25.

De geverfde denim set

Credits: Etudes SS25/©Launchmetrics/spotlight

Denim wordt geverfd in felle kleuren zoals roze en paars en gepresenteerd in bijpassende sets.

Gezien bij: Etudes SS25.