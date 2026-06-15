Mannenmode SS27: de trend ‘zachte mannelijkheid’ en voorspellingen voor key items

Het inkoopseizoen voor mannenmode SS27 begint op 16 juni met Pitti Uomo 110 in Florence, gevolgd door de herenmodeshows in Milaan en Parijs. Een van de bepalende thema's die het seizoen vormgeven, is de aanhoudende opkomst van ‘zachte mannelijkheid’. Dit is een esthetiek die afstapt van rigide, openlijk agressieve styling ten gunste van een meer tactiele, expressieve en emotioneel geladen benadering. Wat ooit een niche-subcultuur was, is nu mainstream geworden.

Deze verschuiving wordt aangewakkerd door een groeiende weerstand tegen het steeds plattere, door schermen gedomineerde digitale leven. Consumenten ervaren wat psychologen omschrijven als een ‘haptisch tekort’, een verlangen naar fysieke en zintuiglijke prikkels. Hierdoor is een eenvoudig katoenen shirt niet langer voldoende om de aandacht te trekken in een winkelomgeving. Shoppers zoeken een zintuiglijke beloning.

Ontwerpers en merken reageren hierop met rijk getextureerde stoffen, voelbare oppervlakken en visueel aantrekkelijke patronen. Tactiele materialen, dimensionale afwerkingen en levendige ruiten spelen een sleutelrol. Ze spreken niet alleen het oog aan, maar ook het verlangen naar een meer meeslepende, fysieke ervaring.

Hier zijn tien key items om het hele seizoen in de gaten te houden.

Het geruite overhemd met bijpassende das

Pitti m str S26 0361 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: Pitti Uomo SS26.

Van Thrash Bespoke, een overhemd met korte mouwen en tattersall-ruit met een bijpassende, geïntegreerde das. Uitgevoerd in gedempte aardetinten, waaronder olijfgroen, donkerbruin en zacht tan.

De jacquard trui met halve rits

Vuitton m clp S26 010 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Vuitton m clp S26 068 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: Louis Vuitton SS26.

Een gestreepte jacquard trui met halve rits en franjedetails in paars en crèmekleurige honderd procent wol, met grove jacquardsteken.

Het geometrisch gebreide spencer

Hermès m clp S26 038 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: Hermès SS26.

Een felgroene, geometrisch gebreide spencer met afwisselend effen groene ruiten en getextureerde, opengewerkte mosgroene zigzagpanelen.

De gemêleerde gebreide trui met elleboogstukken

Wales Bonner m clp S26 015 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Wales Bonner m clp S26 077 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: Wales Bonner SS26.

Een getextureerde, gemêleerde grijs-witte trui in mouliné-breisel met contrasterende crèmekleurige canvas schouder- en elleboogstukken.

Het korte suède utility jack

Kidsuper m S26 029a Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: Kidsuper SS26.

Een structureel, multi-getextureerd kort suède utility jack met patchwork panelen in crème en beige, en asymmetrische zakdetails.

Het katoenen patchwork jack

Paris m str S26 1096 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: Paris Fashion Week Streets SS26.

Een KAPITAL Boro Drizzler jack met rits, met een distressed patchwork-ontwerp en sashiko-stiksels.

Het utility-pak met madrasruit

Catalan m S26 039a Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Catalan m clp S26 073 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een hoodie-jack met halve rits en een bijpassende knielange short in een veelkleurige madrasruit.

De slim-fit pantalon met glen-ruit

Watanabe m clp S26 069 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: Junya Watanabe SS26

Een slim-fit pantalon in glen-ruit met een naad die licht omhoog loopt over de knie voor een anatomische, voorgevormde pasvorm. Getoond met een bijpassend slank gesneden jasje.

De relaxte pantalon met textuur

Vuitton m clp S26 176 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: Louis Vuitton SS26.

Een bedrukte cargo pantalon met wijde pijpen en een abstract, wolkachtig tie-dye-motief, gemixt met fijne ruit- en blokpatronen.

De patchwork dusterjas

PDF m S26 035a Credits: ©Launchmetrics/spotlight

PDF m clp S26 123 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gezien bij: PDF SS26.

Een vloerlange, oversized, gedeconstrueerde patchwork dusterjas met voorpanden in olijfgroene ruit en een achterpand en mouwen van donker gewassen denim.