Mannenmodetrends voor Voorjaar/Zomer 2022

Traditionele kenmerken van mannenmode worden voor SS22 opnieuw onder de loep genomen terwijl ontwerpers inspelen op de tijdgeest, en de mentaliteit en waarden van de hedendaagse consument kanaliseren. Onderwerpen omtrent genderidentiteit, milieubewustzijn en demonstratiecultuur zijn belangrijk voor het Gen Z publiek, terwijl de stijlen en ontwerpen van weleer een update krijgen met frisse ideeën voor de hedendaagse jeugdmarkt.

Volledig Gendervrije Sport

Volledig Gendervrije Sport illustreert de aanhoudende vervaging van grenzen tussen de geslachten in mode. Volgens Vice identificeert 41 procent van Gen Z als midden tussen de geslachten in, en hecht 48 procent meer waarde aan merken die geen onderscheid maken tussen mannelijk en vrouwelijk. Het is deze mentaliteit die het concept van volledig gendervrij kleden bevordert. Zoals Silvia Venturini Fendi van haar collectie zei: “In een tijd waarin onze vrijheid aan banden lijkt te liggen, denk ik dat het ook het moment is om voor vrijheid te vechten, dus wilde ik de hedendaagse man dat gevoel van vrijheid geven. Het is tijd om grenzen te doorbreken.” Volledig Gendervrije Sport combineert mode met sport en zet daarmee een proces van integratie voort dat traditionele sportkleding tot ongekende hoogtes tilt.

Fashtinction Verzet

Een gevoel van verzet en een stoere houding liggen ten grondslag aan mannenmode, en Gen Z blijft zijn verzetsuniform verkennen; een verzet tegen de snelle massaconsumptie die heeft geleid tot de enorme afvalberg veroorzaakt door mode. De focus op het milieu zien we terug in het feit dat ieder item gerecycled of geupcycled is of gemaakt is van overschotten. Toch is het aanbod niet willekeurig en lijken de stukken zorgvuldig geselecteerd.

Zacht Formeel Comfort

Zacht Formeel Comfort duidt de flexibilisering van formele kleding aan. Het ultrazachte comfort van kleding tijdens de pandemie wordt tot luxueuze hoogten getild. Het vakmanschap, de kundige creaties en kennis van constructies geassocieerd met modieuze kleding van voorheen worden behouden, terwijl tegelijkertijd de vooringenomen regels over vorm worden afgewezen. Volgens Alessandro Sartori, creatief directeur van Zegna, is “het vakmanschap van klassiek maatwerk volledig verschoven naar deze nieuwe vormen…comfort ligt ten grondslag aan alles”. In zijn aantekeningen voor de show stond: “Ingesteld op de behoeften van vandaag”.

