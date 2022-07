Manolo Blahnik wint na 22 jaar juridische strijd om merknaam in China

Het iconische schoenenmerk Manolo Blahnik heeft dinsdag een belangrijke juridische strijd in China gewonnen. De strijd, die maar liefst 22 jaar duurde, draaide om het gebruik van de merknaam in het land. De uitspraak van het Hooggerechtshof van China maakt de weg voor Manolo Blahnik vrij om de verkoop van de designerschoenen in heel China uit te rollen. Dit blijkt uit een persbericht van Reuters.

Het bedrijf, genoemd naar de Spaanse oprichter, liet in een verklaring weten dat het vonnis, dat vorige maand is uitgesproken, het hoogtepunt is van een langlopende juridische strijd. Sinds 2000 heeft Manolo Blahnik talloze acties ondernomen tegen de Chinese zakenman Fang Yuzhou, die de handelsnaam ‘Manolo Blahnik’ in China in handen had.

Chief Executive Kristina Blahnik, nicht van de oprichter van het merk, reageert verheugd op het vonnis. “Dit is een belangrijke overwinning voor mijn oom, voor onze familie en voor ons team. Ik wil het Hooggerechtshof van China bedanken voor de grondige en zorgvuldige behandeling van deze langdurige zaak.” Reuters kon Fang Yuzhou niet bereiken voor commentaar.

Het merk Manolo Blahnik geniet al sinds de jaren zeventig internationale bekendheid. Maar in China gelden andere regels met betrekking tot intellectueel eigendom en zo kon het gebeuren dat iemand anders er met de naam ‘vandoor ging’. In China geldt namelijk dat als je als eerste een merknaam claimt, je er recht op hebt. In dit geval betekende het dat Fang Yuzhou’s aanspraak op de naam Manolo Blahnik, die hij in 1999 in China als zijn eigendom liet registreren, lange tijd rechtsgeldig was.

De afgelopen jaren zijn de zaken rondom auteursrecht in China verschoven. Dat heeft inmiddels al tot enkele opvallende overwinningen van internationale merken geleid. Zo mag het Chinese merk Qiaodan Sports het silhouet van basketballer Michael Jordan sinds 2020 niet meer als logo gebruiken.

Tot op heden waren de schoenen van Manolo Blahnik alleen via e-commerceplatforms voor consumenten in China beschikbaar. Door de uitspraak komt daar nu verandering in. De woordvoerder van het bedrijf zegt van plan te zijn om de activiteiten in Azië binnenkort uit te breiden naar China. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

Het luxeschoenenmerk Manolo Blahnik heeft wereldwijd 303 winkels in 31 landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië. Het atelier en de productiefaciliteiten zijn gevestigd in Italië.