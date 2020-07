Marine Serre op YouTube: ASMR, Regenerated en upcycling

Met de pandemie in volle gang, plaatste de Franse ontwerpster en huidige winnares van de Andam-prijs, Marine Serre, een video over hoe je zelf een mondkapje kunt maken. Naast dat het mondkapje inmiddels bijna een synoniem is voor de huidige gezondheidscrisis, staat het beschermende accessoire symbool voor de post-apocalyptische stijl van de ontwerpster. De handige instructievideo weerspiegelt ook nog eens de aard van het modehuis, gericht op upcycling, waar het productieproces net zo fascinerend is als het resultaat zelf.

Marine Serre was begin deze maand een van de grote winnaars van de Andam-prijs. Hiervoor ontving zij 200.000 euro. Dit bedrag helpt haar volledig onafhankelijk te blijven en helpt haar merk om zich te kunnen blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, vertelt ze aan WWD. Momenteel bestaat al ongeveer de helft van haar collectie uit ge-upcyclede kledingstukken en is het merk gericht op klimaatneutraliteit.

Met deze video toont het bedrijf hoe zijn beroemde ge-upcyclede kledingstukken geproduceerd worden. Sinds de voorjaar/zomer collectie van 2019 legt het merk zorgvuldig de verschillende fases van het productieproces vast van kledingstukken die “ Regenerated” zijn: dit staat voor kledingstukken en accessoires die ge-upcycled zijn van oude voorraden van textielproducten.

De video’s op het Youtube-kanaal van het Parijse merk zou je kunnen beschouwen als ASMR (afkorting voor:Autonomous Sensory Meridian Response), met hun audio- en visuele effecten waarvan de luisteraar helemaal tot rust komt. Bij Marine Serre hoor je het geluid van handen die door plastic zakken gaan, stoom die vrijkomt tijdens het strijken, en het ritmische geluid van grote machines. De combinatie van het ASMR-karakter van de video’s samen met het inkijkje dat je krijgt van het modehuis, maakt het een unieke kijk- en luisterervaring.

Om hier meer over te weten te komen, heeft FashionUnited een aantal vragen gesteld aan de maker van deze video’s, Giulia Roman, Upcycling Product Developer bij Marine Serre.

U bent Upcycling Product Developer bij Marine Serre. Kunt u vertellen wat uw werk inhoudt?

Ik werk bij Marine Serre vanuit Italië waar ik verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling en productie van de Regenerated collectie, daarnaast maak ik video’s en foto’s voor de campagne.

De manier waarop ik begonnen ben met werken is vrij ongebruikelijk. Ik ging naar de fabriek waar wij op dit moment het grootste gedeelte van de gerecyclede kleding fabriceren, simpelweg om te observeren en meer te weten te komen over het proces. Ik heb een opleiding gedaan in design en het was erg inspirerend voor mij om alle technieken en mogelijkheden te ontdekken. Het was een mooie ervaring om mijn horizon te verbreden.

Op een dag had de directeur van de fabriek het eerste prototype van een bijzondere top van Marine Serre ontvangen, gemaakt van gerecyclede t-shirts. Hij vroeg mij hem te helpen om het te maken. Het was heel ingewikkeld. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Daarna ging het heel snel. Ik heb Marine ontmoet bij een show en sindsdien werken wij samen.

Wat wilde u laten zien met de Regenerated video’s?

Niets anders dan wat zich daar werkelijk afspeelt.

Het is bijna hypnotiserend om naar te kijken, en het deed me denken aan ASMR video’s. Was dat het doel?

Ik wist van te voren niet precies wat ik wilde maken toen ik met de eerste video begon. Het was vooral leuk om te doen en om aan het team te laten zien wat zich achter de schermen afspeelt. Hoe wij het proces van het knippen van de stof tot aan het in elkaar zetten in de fabriek structureren en verbeteren, terwijl we van deze t-shirts haute couture jurken maken. Dus het was natuurlijk niet nodig om de beelden te verfraaien.

Toen we de campagne creëerden, wilden we de video’s op dezelfde manier maken als de eerste. Het geluid van de machines, de scherpe scharen, de Italiaanse stemmen op de achtergrond, alles was essentieel voor het traject.

Wat voor reacties krijgt u van mensen die de video’s hebben bekeken?

Iedereen vindt de video’s geweldig! Ik had niet verwacht dat het zo'n groot succes zou zijn. Ik denk dat wat de mensen het meest waarderen aan de video’s, is dat alles echt is. Het is kijken naar mode in een heel pure vorm, vind ik.

Denkt u dat u nog meer video’s gaat maken voor Marine Serre?

Ja, zeker!

Kunt u mij meer vertellen over de samenwerking binnen het bedrijf?

Het team van Marine Serre is enorm gegroeid. We hebben een team met ontwerpers, ontwikkelaars en een team voor een gestructureerde productie, ik werk nauw samen met al deze teams.

Hoe lang duurt het om een kledingstuk te maken voor de Regenerated lijn?

Dat verschilt. De eerste samples kosten altijd meer tijd. Dat kan drie tot vijftien uur duren, maar hangt ook af van eventuele problemen die wij tegen het lijf lopen. Maar wat betreft het productieproces, als alle stappen duidelijk zijn, gaat het heel soepel en vanzelf.

Hoe gaat u te werk om grondstoffen te vinden? Kost dat veel tijd?

Ja, er moet veel onderzoek naar gedaan worden en een ander team houdt zich daarmee bezig. (Giulia Roman is niet verantwoordelijk voor de bevoorrading van grondstoffen)

Hoeveel mensen werken aan het maken van een kledingstuk?

Dat is veel werk in teamverband. Een persoon voor het knippen, een voor de voorbereiding, een voor het naaiwerk, een voor alle afwerkingen, daarna een kwaliteitscontrole, het strijken, het verpakken…

Een kledingstuk is het resultaat van het werk van vele, aandachtige handen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.FR, en is vervolgens vertaald naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: Marine Serre Collection, presented at the Hyères Fashion and Photography Festival in 2017 - Anne-Christine Poujoulat / AFP