Martan ontwerpt bedrijfskleding voor Koninklijk Theater Carré

Het Amsterdamse circulaire modelabel Martan heeft een nieuwe uniformlijn ontworpen voor Koninklijk Theater Carré, die vanaf eind maart 2026 wordt gedragen door ruim honderd medewerkers. De samenwerking markeert de eerste keer dat Martan zich richt op bedrijfskleding, zo blijkt uit het persbericht.

De samenwerking kwam tot stand nadat Carré-directeur Madeleine van der Zwaan het werk van Martan herhaaldelijk zag tijdens premières. Zij nodigde ontwerpers Diek Pothoven en Douwe de Boer uit met de vraag een collectie te ontwikkelen die zowel feestelijk als functioneel is, en aansluit bij de uiteenlopende werkzaamheden binnen het theater.

Theatrical Tuxedo en modulaire opbouw

Het gekozen ontwerp, “Theatrical Tuxedo”, verwijst naar de klassieke smoking uit de late negentiende eeuw en vertaalt dit naar een eigentijdse, modulaire uniformlijn. Kenmerkend is een afneembare satijnen laag langs de revers, die variatie mogelijk maakt afhankelijk van functie en gelegenheid. De collectie omvat verschillende silhouetten – van rode jassen voor portiers tot tuxedo-varianten voor zaalpersoneel – maar blijft visueel consistent door Martans grafische signatuur.

MARTAN x Koninklijk Theater Carré Credits: Boris Lutters

Binnen de collectie zijn specifieke ontwerpen ontwikkeld per functie. Zo dragen ticketcontroleurs korte rode jassen met gouden details, terwijl theatermedewerkers kiezen uit blazers, gilets en verschillende broekmodellen. Ook zijn er basisstukken zoals overhemden en longsleeves ontwikkeld, bedoeld om flexibel te combineren binnen het systeem.

MARTAN x Koninklijk Theater Carré Credits: Boris Lutters

Genderneutraal en duurzaam geproduceerd

De uniformen zijn genderneutraal en bieden medewerkers keuze in pasvorm. Voor de productie werkte Martan samen met By Rockland, dat inzet op Europese productie, werken op bestelling en langdurig gebruik via reparatie.

MARTAN x Koninklijk Theater Carré Credits: Boris Lutters

De productie vindt volledig binnen Europa plaats, met nadruk op transparante arbeidsomstandigheden en het beperken van logistieke impact. Daarnaast wordt er niet op voorraad geproduceerd, maar uitsluitend op bestelling, met als doel overproductie te voorkomen, aldus het persbericht.