Martin Margiela veilt zijn memoires: de veiling die geschiedenis schrijft

Deze zomer, op 9 juli om 14:00 uur, vindt in Parijs een historische veiling voor de modewereld plaats. Voor het eerst werkt Martin Margiela, oprichter van Maison Margiela, samen met veilingmeesters om zijn persoonlijke archief te verkopen. Een datum die nu al een evenement belooft te worden voor de vele verzamelaars en liefhebbers.

De veiling, georganiseerd door het Parijse veilinghuis Maurice Auction in samenwerking met het Londense Kerry Taylor Auctions, omvat meer dan 200 kavels uit het persoonlijke archief van ontwerper Martin Margiela. De collectie beslaat de periode van 1984 tot 2008. Het omvat zijn creaties voor de Gouden Spoel in Antwerpen tot aan zijn vertrek bij Maison Martin Margiela, met enkele recentere stukken die tijdens de pandemie zijn gemaakt.

“Verschillende verzamelaars en instellingen een plezier doen”

Het meest opvallende aan deze veiling is de directe betrokkenheid van de ontwerper. Het is de allereerste keer dat een ontwerper van dit kaliber tijdens zijn leven samenwerkt met een veilinghuis om zijn eigen persoonlijke archief aan te bieden, te sorteren en te authenticeren.

“Na vele jaren van het verplaatsen van archieven van de ene naar de andere locatie en het uitlenen ervan voor tentoonstellingen, voelde ik dat het tijd was om afscheid te nemen van een deel van mijn modeherinneringen”, vertrouwt Martin Margiela toe in het persbericht bij de aankondiging. “Na lang nadenken heeft het idee om verschillende verzamelaars en instellingen een plezier te doen mij uiteindelijk doen besluiten om ze aan de wereld toe te vertrouwen.”

Intieme werkobjecten

Hoewel de betekenis van het woord ‘archief’ is uitgehold en van een museumterm is veranderd in een ware modetrend (denk aan de iconische jurk van Marilyn Monroe gedragen door Kim Kardashian op het MET Gala 2022), geeft de verkoop van Martin Margiela's stukken dit concept zijn oorspronkelijke diepgang terug.

Ver verwijderd van celebrity-fetisjisme of toe-eigening voor communicatiedoeleinden, brengt dit evenement ons terug naar de essentie van het historische spoor: de ruwe documentatie van een creatief proces.

Onder de stukken in de tentoonstellingscatalogus bevinden zich intieme werkobjecten en items die getuigen van de geschiedenis van een huis dat het modesysteem sterk heeft beïnvloed. Opvallend is bijvoorbeeld een werkdossier uit 1987, uit de tijd dat Martin Margiela een fabrikant in Italië zocht (geschat op 5.000 tot 8.000 euro). Ook een witte blouse gedragen door de oprichter en een van de beroemde witte katoenen schorten van de medewerkers van het huis (geschat op 3.000 tot 5.000 euro) worden geveild. Daarnaast zijn er Tabi Graffiti uit 1991 (geschat op 30.000 tot 50.000 euro). Ook de persoonlijke telefoon van de ontwerper, overgeschilderd met Meudon-wit, wordt verkocht. Dit object, bekend bij kenners, wordt geschat op 3.000 tot 5.000 euro.

De Hermès-garderobe van Léa Bouchet

De veiling belicht ook ongeveer 60 outfits, tassen, schoenen en modeaccessoires uit de garderobe van Léa Bouchet, de moeder van Martin Margiela. De ontwerper had een hechte band met zijn moeder, die hem van jongs af aan steunde. Hij schonk haar talloze stukken die zijn werk bij modehuis Hermès tussen 1997 en 2003 weerspiegelen.

“Ook de Hermès-kleding van mijn overleden moeder wordt gepresenteerd, die moeilijk in perfecte staat te bewaren is”, licht Martin Margiela toe. “Deze creaties, uit mijn periode van 1997 tot 2003 bij het modehuis, vereisen speciale zorg, ondanks hun zeer hoge kwaliteit van vakmanschap en materialen.”

Onder de Hermès-items bevinden zich schoenen uit 1989, waarover hij zegt: “Voor mijn eerste herfst-wintercollectie 1998-1999 legde ik de nadruk op comfort. Pierre Hardy had destijds een sneaker genaamd ‘Quick’ ontworpen, die ik in mijn silhouetten integreerde. Maar ik wilde ook een versie met een hak, voor een andere tred. Het idee was om een pump te ontwerpen die de geest van de Hermès-sneaker weerspiegelde. Ik koos voor crêpezolen en een stevige hak.”

De tentoonstelling als een uitpakproces

Voorafgaand aan de veiling dompelt een tentoonstelling, georganiseerd door Bob Verhelst, een oude vriend van de ontwerper, professionals en bezoekers onder in een scenografie die doet denken aan een kleine fabriek uit het begin van de twintigste eeuw. Deze aanpak biedt een directe ervaring met de materialiteit en kwetsbaarheid van de objecten, waarvan de meeste nog nooit aan het publiek zijn getoond.

Volgens Alex Baddeley, modespecialist en veilingmeester bij Kerry Taylor Auctions: “Deze veiling biedt een ongekende toegang tot het persoonlijke archief van een ontwerper wiens reputatie even raadselachtig als diepgaand is. Martins innovatieve creaties en zijn catwalkpresentaties hebben het modelandschap voorgoed veranderd.”

Ventes Martin Margiela. Credits: Maurice Auction / Kerry Taylor Auctions

