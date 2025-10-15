Massimo Dutti lanceert online lingerie collectie

Madrid – Massimo Dutti, het premium label en de winkelketen van het Spaanse Inditex, verlegt de grenzen van zijn merkimago. Het merk lanceert een eerste, unieke capsulecollectie lingerie. Deze nieuwe productcategorie binnen het commerciële aanbod wordt voorlopig alleen via het online kanaal ontwikkeld.

Deze strategie volgt het voorbeeld van Zara, de grootste keten van de Inditex-groep qua omzet. Zara's lingerielijn was ook jarenlang uitsluitend online verkrijgbaar voordat deze in de meest exclusieve winkels verscheen. Nu betreedt Massimo Dutti hetzelfde high-end lingeriesegment. Tot nu toe had de meest selectieve keten van Inditex nog geen eigen productlijn ontwikkeld in deze categorie. Daardoor kon het niet voldoen aan de vraag van zijn vrouwelijke klanten naar intieme mode. Deze items maakten tot nu toe geen deel uit van het commerciële aanbod van Massimo Dutti. Het merk heeft echter wel een gevestigde lijn met ondermode voor mannen. Onder die noemer worden het hele jaar door verschillende collecties ondergoed en nachtkleding ontworpen en gelanceerd. Dit onderscheid tussen de heren- en damesmode van de keten wordt nu gecorrigeerd met de lancering van deze eerste lingerie capsulecollectie voor vrouwen van Massimo Dutti.

Capsulecollectie lingerie van Massimo Dutti, campagnebeeld. Credits: Massimo Dutti.

Capsulecollectie lingerie van Massimo Dutti, campagnebeeld. Credits: Massimo Dutti.

Capsulecollectie lingerie van Massimo Dutti, campagnebeeld. Credits: Massimo Dutti.

Over de collectie zegt Massimo Dutti: “De Lingerie Capsule weerspiegelt de intimiteit waarvoor ze is ontworpen.” Het wordt omschreven als “een privéruimte waar beweging verzacht en vorm ontstaat” en waar “het licht zijn eigen lijnen tekent”. Het is een intieme collectie samengesteld uit “items die structuur en soepelheid doelbewust combineren”. Daarbij “verkennen satijnen afwerkingen en doorschijnende lagen de dialoog tussen ondoorzichtigheid en transparantie”. “Elk kledingstuk is precies in zijn eenvoud”, gevormd door “lijnen die het silhouet met serene discipline volgen” en “materialen die textuur onthullen door het spel van licht”, voegt het modemerk er poëtisch aan toe. De capsule wordt samenvattend omschreven als “een moderne herinterpretatie van vrouwelijkheid, uitgedrukt in balans en natuurlijkheid”.

Tussen kant, zijde en metallic afwerkingen

Wat het ontwerp en de verkoop betreft, is deze eerste lingerie capsulecollectie van Massimo Dutti opgebouwd rond drie kleurenpaletten: zwart, bruin en gebroken wit. Op basis van deze drie kleurtinten zijn de twintig items van de collectie ontworpen. De ontwerpen zijn, zoals eerder vermeld, uitsluitend verkrijgbaar via de webshop en de officiële app van Massimo Dutti. De prijzen variëren van 25,95 euro tot 39,95 euro.

Capsulecollectie lingerie van Massimo Dutti, campagnebeeld. Credits: Massimo Dutti.

Capsulecollectie lingerie van Massimo Dutti, campagnebeeld. Credits: Massimo Dutti.

Capsulecollectie lingerie van Massimo Dutti, campagnebeeld. Credits: Massimo Dutti.

De collectie is opgebouwd rond verschillende sets, maar de items zijn onderling uitwisselbaar en ook los verkrijgbaar. De belangrijkste stukken zijn een zwarte kanten beugelbeha (29,95 euro) met bijpassende slip (25,95 euro) en een zwarte kanten bralette van katoen met een kanten rand aan de onderkant (29,95 euro). Verder is er een kanten string in zwart of bruin (25,95 euro), een bruine kanten triangel-bralette (29,95 euro) met bijpassende kanten slip (25,95 euro) en een zijden bralette-top met kanten details (39,95 euro) met bijpassende slip (29,95 euro). Het meer ‘romantische’ deel van de collectie wordt aangevuld met een kanten bralette met gerafelde details, verkrijgbaar in zwart en gebroken wit (29,95 euro), met een bijpassende slip (25,95 euro).

De capsule behoudt een delicate, suggestieve en sensuele toon, maar kijkt verder dan kant en ruches. Met een strakker en lichter profiel presenteert de collectie ook een set van een semitransparante triangel-bralette (29,95 euro) met een bijpassende semitransparante slip (25,95 euro). Daarnaast is er een bijzonder aantrekkelijke en minimalistische set van een semitransparante bruine top met metallic afwerking (29,95 euro) en een bijpassende semitransparante slip (25,95 euro). De collectie wordt gecompleteerd door een gebroken witte set, bestaande uit een zijden ‘bandeau-top’ (39,95 euro) met een bijpassende satijnen slip (29,95 euro).

Capsulecollectie lingerie van Massimo Dutti, campagnebeeld. Credits: Massimo Dutti.

In het kort Massimo Dutti lanceert zijn eerste lingerie capsulecollectie en breidt daarmee zijn commerciële aanbod uit naar het segment van damesondermode.

De collectie, bestaande uit twintig items in drie kleurenpaletten (zwart, bruin en gebroken wit), wordt exclusief online verkocht via de website en de officiële app van Massimo Dutti.

De capsulecollectie biedt een verscheidenheid aan ontwerpen, van kant en zijde tot metallic afwerkingen, met prijzen die variëren van 25,95 euro tot 39,95 euro.