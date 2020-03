MatchesFashion lanceert platform met duurzame modelabels

E-tailer Matchesfashion.com heeft een nieuwe on-site hub gelanceerd die duurzame modelabels promoot. Op het platform, genaamd The Responsible Edit, zijn merken beschikbaar waarvan het bedrijf vindt dat ze “voorlopen op het gebied van duurzame mode”. Dat meldt MatchesFashion in een bericht op haar website.

MatchesFashion lanceerde de hub in samenwerking met het Britse consultancybedrijf Eco-Age. Ze stelden een aanbod van items samen van merken die “positieve relaties onderhouden met de mensen in hun productieketen en verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame praktijken”, zo luidt het bericht. De hub bevat items van 200 verschillende dames- en herenmodelabels, waaronder Acne, Stella McCartney, Veja en Burberry.

De hub is onderverdeeld in vier verschillende pijlers: Ambachtslieden, mensen, liefdadigheid en materiaal. Merken die onder de eerste pijler vallen, beschermen ambachtelijke productieprocessen, en merken onder de pijler ‘mensen’ vallen, zijn merken die eerlijke werkomgevingen promoten. Labels onder de pijler ‘liefdadigheid’ zijn toegewijd aan goede doelen, en onder de pijler ‘materiaal’ vallen merken die items produceren met meer dan 50 procent low-impact materiaal.

Doel van The Responsible Edit is om sociaal en ecologisch verantwoorde praktijken te promoten, en om transparanter te zijn tegenover de consument over waar een product vandaan komt en waarvan het is gemaakt. “Onze verantwoordelijkheid is om onze klanten in staat te stellen om op een meer doordachte manier te winkelen,” verklaart Jess Christie, chief brand officer van MatchesFashion. “Bijna 70 procent van onze klanten zegt dat ze proberen zo duurzaam mogelijk te leven.”

Beeld: Matchesfashion.com, The Responsible Edit