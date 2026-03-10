Matthieu Blazy zet heruitvinding van het Chanel-pak voort

De vierde show van Matthieu Blazy voor Chanel stelde niet teleur. Voor herfst-winter 2026 zet de Frans-Belgische ontwerper de modernisering van het iconische mantelpak van het modehuis voort. Tegelijkertijd maakt hij van de lage taille een nieuw must have.

Layering, lage taille en iriserende effecten

De show opent in een decor met hijskranen. De eerste look van het seizoen is pragmatisch: een zwart, geribd gebreid pak, bestaande uit een jasje met rits en een knielange rok, eveneens met een rits aan de zijkant. Het silhouet weerspiegelt de collectie: een ogenschijnlijk moeiteloze elegantie die alleen een huis als Chanel lijkt te kunnen garanderen.

De jasjes, de sleutelstukken van de collectie, zijn afwisselend lang en kort, soms wijd en met schoudervulling. Ze worden bijna altijd open gedragen om een geraffineerd spel van laagjes te onthullen. Overhemden steken regelmatig uit en bedekken de rok. We zien een grijs vest en een tweed jasje onder een blouson. Matthieu Blazy speelt met een ‘gelaagd silhouet’ en presenteert zo meerdere items in één look.

De beheersing van proporties is ook zichtbaar in diverse rokken en jurken met een lage taille, geaccentueerd door een riem: een stijl geërfd van Gabrielle Chanel. De sfeer van de jaren twintig is voelbaar en roept het bijbehorende idee van vrijheid op.

Net als in de recente Chanel-collecties van Matthieu Blazy, krijgen de tweed mantelpakken een meer fantasierijke uitstraling. Hiermee wordt de serieuze connotatie vermeden. De kleuren zijn krachtig, de materialen licht.

Chanel HW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De show eindigt met een reeks iriserende silhouetten in een fris palet, afgestemd op de haarkleur van de modellen. De looks – slipdresses en mantelpakken – worden iriserend en kleurrijk. Ze verliezen hun serieuze karakter voor een uitgesproken excentriciteit. Twee donkere silhouetten sluiten de show af, een knipoog naar de beroemde ‘little black dress’ van Chanel.