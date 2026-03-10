Max Alexander, het wonderkind op Fashion Week

Tijdens de Fashion Week in Parijs is er geen gebrek aan nieuw talent. Maar weinigen wekken zo'n mix van fascinatie en nieuwsgierigheid op. Op drie maart presenteerde een jonge Amerikaanse ontwerper in het Palais Garnier een opmerkelijke collectie aan internationale journalisten en inkopers. De bijzonderheid: hij is slechts negen jaar oud.

Max Alexander is een van de meest onverwachte fenomenen in de hedendaagse mode. Geboren in 2016 in Los Angeles, heeft dit creatieve kind al naam gemaakt op sociale media en tijdens diverse internationale mode-evenementen. Volgens Vogue France is hij de jongste ontwerper die ooit een collectie heeft gepresenteerd tijdens de Fashion Week in Parijs.

Na de laatste look van zijn show – een spectaculaire oranje jurk gemaakt van een militaire parachute – verscheen de jonge ontwerper op het podium onder luid applaus. Een beeld dat onmiddellijk werd gedeeld op sociale media, als symbool van een mediafenomeen dat zowel intrigeert als charmeert.

Een vroege roeping

Max Alexander groeit op in een artistiek milieu. Zijn moeder is zelf kunstenares en werkt voornamelijk met gerecyclede materialen. Volgens de informatie op de officiële website van zijn merk, Couture to the Max, ontdekte hij op jonge leeftijd zijn passie voor creatie. Op slechts vierjarige leeftijd vertelde hij zijn ouders dat hij couturier wilde worden.

Zijn start: het samenvoegen van stoffen, linten en alledaagse voorwerpen voor zijn eerste jurken. Al snel volgt de beheersing van de naaimachine en de ontwikkeling van een eigen esthetische wereld.

Zijn inspiratiebronnen zijn opvallend eclectisch voor zijn leeftijd. Op zijn officiële website noemt hij onder meer Vincent van Gogh, Yayoi Kusama, Frida Kahlo en Alexander Calder als kunstenaars die zijn verbeelding voeden.

De jongste ontwerper die een show organiseert

De bekendheid van Max Alexander explodeert in 2023 met de organisatie van een modeshow tijdens de Fashion Week in Denver. Met een leeftijd van 7 jaar en 266 dagen, verdient hij een vermelding in het Guinness World Records.

Volgens het Guinness World Records is hij “de jongste persoon die ooit een modeshow heeft georganiseerd”. De jonge ontwerper is betrokken bij alle fasen van het project: de selectie van de modellen, de keuze van de silhouetten en de enscenering van de show.

Zijn carrière krijgt sindsdien een internationale dimensie. Volgens Vogue France dragen beroemdheden als Sharon Stone zijn creaties al.

Een instinctieve methode

Een van de meest unieke aspecten van het werk van Max Alexander is zijn ontwerpproces. In tegenstelling tot veel ontwerpers, start hij niet met het tekenen van zijn creaties. Volgens het medium NDTV drapeert hij de stoffen liever rechtstreeks op een paspop, een techniek die lijkt op textielsculptuur. Het kledingstuk ontstaat geleidelijk, geleid door de beweging van het materiaal. Deze intuïtieve aanpak resulteert in vaak spectaculaire stukken: volumineuze jurken, silhouetten geïnspireerd op bloemen of creaties in zeer levendige kleuren.

Een fenomeen op sociale media

De populariteit van Max Alexander is ook te danken aan zijn online aanwezigheid. Zijn Instagram- en TikTok-accounts hebben miljoenen volgers. Video's waarin hij naait of zijn creaties presenteert, gaan regelmatig viraal. Zijn moeder beheert de accounts, aangezien de jonge ontwerper te jong is om zijn eigen sociale media te beheren. Deze zichtbaarheid heeft zijn merk Couture to the Max bekendgemaakt ver buiten de modewereld.

Mode gericht op recycling

Ondanks zijn zeer jonge leeftijd toont Max Alexander ook een milieubewustzijn. Veel van zijn creaties zijn gemaakt van hergebruikte of gerecyclede materialen. Tijdens zijn show in Parijs waren sommige stukken gemaakt van voorradige stoffen, een oude sari en andere hergebruikte materialen. Een aanpak die aansluit bij de artistieke wereld van zijn moeder. Volgens diverse media experimenteert de jonge ontwerper regelmatig met onverwachte materialen, zoals gerecyclede tassen, oude stoffen of hergebruikte objecten.

Tussen fascinatie en vraagtekens

Zoals vaak bij wonderkinderen, leidt het fenomeen Max Alexander ook tot discussie. Sommigen zien in hem een uitzonderlijk talent en prijzen zijn creativiteit. Anderen zetten vraagtekens bij de plaats van een kind in de veeleisende modewereld. Volgens de Belgische website So Soir verdeelt deze vroegrijpheid de meningen: “Sommigen zullen zeggen dat het te vroeg is om een kind van negen jaar in de schijnwerpers te zetten, anderen zullen het geniaal noemen.”

Een open toekomst

Voorlopig woont Max Alexander nog in Californië en leidt hij een relatief normaal kinderleven. In verschillende interviews vertelt hij dat hij van koken, tennissen en verhalen schrijven houdt. Zijn naam circuleert echter al in de mode-industrie. Fern Mallis, een prominent figuur van de New York Fashion Week, omschrijft hem als ‘uniek’ en met een ware passie voor creatie. Op slechts negenjarige leeftijd is het nog onmogelijk te zeggen of dit uitzonderlijke traject zal uitgroeien tot een duurzame carrière. Maar één ding is zeker: met een paar shows en miljoenen views op sociale media heeft Max Alexander al bereikt waar veel ontwerpers jaren naar streven. Hij is een begrip geworden.