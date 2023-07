Medailles van Chaumet en sporters in Louis Vuitton: LVMH is officiële partner Olympische Spelen 2024

LVMH is de officiële partner van de Olympische en Paralympische Spelen van 2024. De Franse luxe groep bevestigde het nieuws over de spelen, die over een jaar beginnen in Parijs, in een persbericht.

Merken die vallen onder het LVMH concern zullen verschillende taken voor de organisatie van het evenement op zich nemen. Zo worden de de Olympische en Paralympische medailles ontworpen door juwelenhuis Chaumet, die sinds 1999 deel uitmaakt van de groep. Verder zullen verschillende modehuizen van de groep geselecteerde atleten ondersteunen, worden LVMH’s wijnen en gedistilleerde dranken geleverd voor de hospitality-evenementen en neemt Sephora als partner deel aan de oriëntatie van de traditionele fakkelloop.

Het luxeconcern steunde de Franse hoofdstad ook in haar kandidatuur voor de organisatie van de Spelen.